Les Bleus passent la seconde… en attendant Wembanyama ?

L'équipe de France a remporté son deuxième match face à la Hongrie et poursuivra les éliminatoires du Mondial cet été, avec un effectif potentiellement plus clinquant.

Avec son capitaine du moment Sylvain Francisco, l'équipe de France a atteint son objectif : se qualifier pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Les Bleus ont terminé leur dernière fenêtre de qualification de manière convaincante en dominant largement la Hongrie (98-79) au Mans.

Après une première confrontation serrée en Hongrie, remportée in extremis grâce à panier clutch de Francisco, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont cette fois montré plus de maîtrise du début à la fin. Bien partis dès l’entre-deux, ils ont rapidement construit une avance confortable grâce notamment à une bonne adresse extérieure (17/31 à trois points) et à une solide défense collective. Amine Noua a été particulièrement en vue avec 21 points, son record en sélection, tandis qu’Élie Okobo a été important offensivement (18 points), au même titre que Sylvain Francisco, auteur de 17 points.

Cette victoire permet aux Tricolores de terminer à la deuxième place du groupe G, derrière la Finlande, et de valider leur billet pour la suite des éliminatoires cet été, possiblement avec des noms plus ronflants. On sait notamment que Victor Wembanyama a récemment fait part de son souhait d'aider les Bleus à sortir de cette campagne pour participer au tournoi qui aura lieu au Qatar, du 27 août au 12 septembre 2027.

Le boxscore de France-Hongrie