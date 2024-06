L'équipe de France était rassemblée à l'Insep ce jeudi matin, pour lancer sa préparation pour les Jeux Olympiques 2024. Les Bleus ont évidemment été interrogés sur la Draft 2024 lors de laquelle Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün ont été sélectionnés dans le top 6, Pacôme Dadiet étant choisi en 25e position. Nous avons recueilli leurs réactions.

Evan Fournier

"J’ai regardé le pick de Tidjane et après je suis parti me coucher. C’est beaucoup de fierté. 1, 2, 6, 25 c’est du jamais vu. Je sais pas si un pays a déjà mis deux joueurs en 1 et 2. Donc c’est forcément beaucoup de fierté. J’espère vraiment qu’ils vont assurer et bien représenter la France. Je suis très content et pressé de voir ce qu’ils valent.

J’ai l’impression que les scouts valorisent de plus en plus le championnat de France et nos prospects, plus qu’ailleurs en Europe. Ca prouve qu’on a des jeunes de qualité, qu’il faut continuer de bien les former et de sortir des gamins.

C’est une évidence. Il y a une nouvelle vision du basket européen et notamment français. Tu peux prendre l’exemple de ma draft. J’étais le seul européen du premier tour. Et j’étais 20ème. Les choses ont beaucoup changé, le jeu est beaucoup plus global. On a des MVP, les trophées finissent plus souvent dans les mains des joueurs internationaux. Quatre français au 1er tour c’est incroyable, et 1 et 2 je ne sais pas si on reverra ça, donc faut qu’on profite."

Elie Okobo

"J’ai regardé en direct, même si mon Wifi a buggé. C’est énorme. C’est énorme ce qui s’est passé. Je suis vraiment content pour nos joueurs qui ont été draftés cette nuit. Ils ont travaillé dur pour ça. Ils ont dû passer un moment génial avec leurs familles et leurs proches. Les prochaines étapes maintenant c’est la Summer League, puis la saison. Et je ne m’en fais pas du tout pour eux."

Guerschon Yabusele

"C’est incroyable. Le basket français grandit chaque jour. Ca fait deux années de suite qu’on a le numéro 1 de la draft. On fait même 1 et 2 cette année… C’est impressionnant. Et ca va motiver encore plus de jeunes […]. Et Zaccharie Risacher en first pick c’est vraiment incroyable. On était avec lui pendant les fenêtres de qualification et franchement j’espère qu’il va pouvoir taffer en NBA."

Vincent Poirier

"On s’y attendait, mais c’est bien. C’est cool pour le basket français et le basket Européen, de voir des jeunes, comme ça, se faire drafter aussi haut. Et c’est bien pour l’équipe de France de voir ces jeunes talents qui arrivent."

Jaylen Hoard

Unterrogé sur sa connexion avec Risacher et Sarr, puis sur le fait de les voir draftés aux deux premières places :

"Avec Zaccharie on a fait les fenêtres ensemble. Sa sœur a joué avec la mienne à l’Asvel. Alex et Olivier Sarr, c’est mes gars. On n’a pas grandi ensemble mais nos familles sont vraiment proches. On a beaucoup joué à Fortnite ensemble (rires) […]. Alex je m’y attendais (à le voir drafté si haut). Il avait déjà montré l’année dernière ce qu’il valait. Il avait déjà cette exposition. On parlait beaucoup de lui pour cette draft. Zaccharie je ne savais pas trop. Je ne l’ai pas vraiment vu jouer jusqu’à cette année en EuroCup. Il a fait une vraie bonne saison. C’est un très bon joueur et c’est bien pour lui."