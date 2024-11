Déjà tombeur de Milwaukee, Golden State et Memphis (par deux fois) cette saison, les Brooklyn Nets ont battu les Phoenix Suns et leur Big 3 Durant/Beal/Booker mercredi dans l'Arizona. Une nouvelle perf de choix pour la bande à Jordi Fernandez, qui n'en finit plus de déjouer les pronostics sur ces premières semaines de compétition.

Si les New-yorkais se sont de nouveau appuyés sur leur force collective (6 joueurs à 10 points ou plus) et une solide prestation de Dennis Schröder à la mène (29 points et +19 de plus minus), ils ont aussi pu compter sur l'incroyable performance de Tyrese Martin. Avec 30 points face aux Suns, l'arrière drafté en 51ème position en 2022 a explosé son précédent record à la marque dans la grande ligue (6 points).

Une performance du joueur de 25 ans aussi inattendue que capitale au regard des blessures qui touchent les Nets actuellement, au premier rang desquelles celle de leur artificier en chef cette année, Cam Thomas. Le 15ème scoreur de la ligue avec 24,7 points par match, touché aux ischios en cours de partie lundi face à Golden State, devrait en effet rester éloigné des parquets pendant 3 semaines. Une indisponibilité prolongée révélée par la franchise mercredi et un coup dur que les Nets ont pour l'instant parfaitement surmonté.

Les Brooklyn Nets (9v-10d, 8ème à l'Est) tenteront de garder le rythme en raflant une 4ème victoire consécutive vendredi lors de la réception du Magic.