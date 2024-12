Les Bucks remportent la NBA Cup, Giannis MVP

Milwaukee Bucks 97-81 Oklahoma City Thunder

Après un démarrage de saison catastrophique, les Bucks sont en train de retrouver des couleurs. Ils ont confirmé leur retour aux affaires en remportant cette nuit la NBA Cup, en dominant avec autorité le Thunder (97-81) à Las Vegas. On attendait un match ouvert, avec possiblement beaucoup de points marqués. On a eu droit à une vraie bataille, beaucoup plus axée sur la défense que prévu. Celle de Milwaukee a réussi à contenir OKC, qui n'avait pourtant jamais marqué moins de 99 points cette saison en NBA.

C'est dans le 3e quart-temps que les Bucks ont fait la différence, en appuyant sur le bouton "3 and D", avec 17 paniers à 3 points et un 26-14 au final, une défense qui a permis de maintenir Shai Gilgeous-Alexander à 21 points et Jalen Williams à 18 points, tout en faisant shooter le Thunder à un vilain 33%. L'homme du match, et même l'homme du tournoi, aura été Giannis Antetokounmpo, auteur d'un triple-double (26 points, 19 rebonds et 10 passes, avec 3 contres à 10/19) et d'une démonstration qui laisse penser que son équipe peut évidemment viser mieux qu'une 5e place dans la Conférence Est. Damian Lillard a ajouté 23 points (et quelques gros shoots) et était lui aussi satisfait après ce succès fêté comme il se doit après remise du trophée.

GIANNIS, BUCKS WIN THE #EmiratesNBACup 🏆 🔥 26 PTS

🔥 19 REB

🔥 10 AST

🔥 3 BLK

🔥 2 STL The Greek Freak put on a SHOW in Vegas! pic.twitter.com/tHDReTvS25 — NBA (@NBA) December 18, 2024

Dame pulls from DEEP. 🔥 20 PTS, 4 3PM as the Bucks open up a double-digit lead in the #EmiratesNBACup Championship Game! 📺 MIL/OKC on ABC pic.twitter.com/ameHR2LwPQ — NBA (@NBA) December 18, 2024

"Tout le monde a fait son job. On a défendu et on a bien joué dès le début du match. Je pense que ça se voit que l'on est en train de construire quelque chose et on l'a montré dans ce qui est notre plus gros match depuis le début de la saison".

Darvin Ham et Taurean Prince, qui avaient remporté la NBA Cup l'an dernier avec les Lakers, sont les porte-bonheur de cette compétition pour le moment et y sont toujours invaincus. Après un départ avec 2 victoires et 8 défaites, Milwaukee a remporté 13 de ses 16 derniers matches. Doc Rivers a trouvé une formule satisfaisante qui devrait permettre à son équipe de se rapprocher petit à petit du podium à l'Est. "Le boulot n'est pas terminé", a lancé Giannis Antetokounmpo après la rencontre.

On rappelle que chacun des joueurs impliqués dans cette victoire des Bucks va recevoir plus de 500 000 dollars.