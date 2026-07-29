Les Chicago Bulls ont rejoint les New Orleans Pelicans parmi les équipes intéressées par Bennedict Mathurin.

Les Chicago Bulls ont trouvé une nouvelle cible pour renforcer leur jeune effectif. D'après Marc Stein, la franchise de l'Illinois s'est invitée dans le dossier Bennedict Mathurin, devenant le deuxième prétendant connu au poste d'arrière-ailier des Los Angeles Clippers après les New Orleans Pelicans.

Toujours free agent protégé, Mathurin reste l'un des joueurs les plus convoités encore disponibles sur le marché.

Un intérêt qui ne date pas d'hier

L'intérêt des Bulls pour Bennedict Mathurin n'est pas nouveau. Avant la trade deadline 2026, Chicago et les Indiana Pacers avaient déjà discuté d'un échange impliquant Mathurin et Ayo Dosunmu.

Ces négociations n'avaient finalement pas abouti, et Mathurin avait ensuite rejoint les Clippers dans le cadre du transfert envoyant Ivica Zubac à Indiana.

Le fait que Chicago revienne aujourd'hui à la charge montre que le Canadien est resté une priorité malgré les nombreux changements intervenus depuis.

Les Clippers gardent la main

Sélectionné en sixième position de la Draft 2022, Bennedict Mathurin a signé la meilleure saison de sa carrière en 2025-2026 avec 17,6 points, 5,4 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne entre Indiana et Los Angeles.

Après son arrivée chez les Clippers, il a maintenu un niveau de production similaire avec 17,4 points, 5,5 rebonds et 2,5 passes en 26 rencontres.

Son profil de scoreur agressif vers le cercle plaît à plusieurs franchises, même si son adresse extérieure (31,5 % à trois points la saison passée) reste un axe de progression.

Une bataille qui ne fait que commencer

Les Clippers lui ont transmis une qualifying offer, ce qui leur permet d'égaler n'importe quelle offre qu'il signerait ailleurs.

Selon Marc Stein, Los Angeles privilégie toujours une prolongation de Mathurin, sans exclure toutefois un sign-and-trade si une proposition intéressante venait à se présenter.

Avec les Pelicans et désormais les Bulls sur les rangs, le dossier pourrait rapidement s'accélérer dans les prochains jours.

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