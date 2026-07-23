Cleveland ferait partie des équipes intéressées par Mario Hezonja, alors que plusieurs dossiers resteraient bloqués dans l'attente du choix de LeBron James.

Après six saisons passées en Europe, Mario Hezonja pourrait retrouver la NBA dans les prochaines semaines. Selon Marc Stein et Jake Fischer, les Cleveland Cavaliers figurent désormais parmi les équipes qui suivent de près la situation de l'ailier croate de 31 ans, actuellement sous contrat avec le Real Madrid.

D'après les deux journalistes, les Cavaliers ont manifesté leur intérêt pour Hezonja alors qu'ils continuent d'explorer plusieurs pistes afin de renforcer leur effectif.

Le Croate ferait partie des solutions envisagées par Cleveland, au même titre que Jonathan Kuminga, si certaines options prioritaires venaient à ne pas aboutir.

Tout dépendrait de LeBron James

Le dossier Mario Hezonja reste toutefois suspendu à un autre feuilleton de cette intersaison : celui de LeBron James.

L'ancien cinquième choix de la Draft 2015 a fait de son retour en NBA sa priorité absolue. Il a d'ailleurs activé ces derniers jours la clause libératoire, estimée à 850.000 dollars, lui permettant de quitter le Real Madrid avant la date limite fixée au 20 juillet.

En revanche, aucune destination n'aurait encore été arrêtée. Plusieurs franchises patienteraient en attendant que LeBron James annonce sa décision, ce qui devrait débloquer une partie du marché des free agents.

Un dirigeant cité par The Stein Line estime même que ce choix pourrait provoquer une réaction en chaîne.

« Je pense que nous allons voir huit ou neuf joueurs signer juste après que LeBron aura fait son choix. Peut-être même davantage. »

Passé par le Magic d'Orlando, les New York Knicks et les Portland Trail Blazers lors de son premier passage en NBA, Mario Hezonja a disputé 330 matchs dans la ligue avant de relancer sa carrière en Europe, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers de l'EuroLeague.