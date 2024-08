Les Celtics vendus 6 milliards à… Jeff Bezos ?

Les Boston Celtics sont à vendre, comme ils l'ont fait savoir peu de temps après le titre acquis lors des Finales 2024 contre les Dallas Mavericks. La famille Grousbeck cherche à se retirer de l'affaire en encaissant un chèque gigantesque, ce qui pourrait bien arriver. D'après Bill Simmons de The Ringer, la ligue et les propriétaires des Celtics attendent pas moins de 6 milliards de dollars pour accepter la présence d'un nouvel actionnaire majoritaire. C'est là que Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches de la planète, entre en jeu.

D'après Simmons, les rumeurs d'un intérêt très prononcé du fondateur d'Amazon pour la franchise du Massachusetts sont réelles. Bezos a déjà tâté le terrain en NFL au moment où l'équipe de Washington était à vendre, mais aurait dans l'idée de décrocher l'actionnariat de l'un des joyaux de la couronne en NBA. Si le businessman d'Albuquerque au Nouveau-Mexique est sérieux dans sa démarche, il va devoir formuler une offre à la hauteur de ce qu'attend la famille Grousbeck et de ce qu'espère la NBA, puisque les autres membres du Board - donc les 29 autres propriétaires - toucheront également une somme importante au moment de la cession des parts.

Il y a quelques semaines, Jeff Bezos a vendu pour 5 milliards de dollars de parts d'Amazon, ce qui a mis la puce à l'oreille de certains spécialistes, comme Bill Simmons. On l'a également vu récemment avec Tom Brady, icône de Nouvelle-Angleterre pour sa légendaire carrière avec les Patriots, non loin de Boston, qui a lui investi en WNBA au sein des Las Vegas Aces mais pourrait parfaitement se joindre à une opération visant à entrer dans le capital des Celtics.

🚨 Derrick White prolongé par les Boston Celtics pour 125,9 millions de dollars sur 4 ans