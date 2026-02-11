Les Clippers font la pire remise en jeu de l’année !

Kris Dunn et Jordan Miller sont de bons joueurs de basket, bien évidemment. Mais comme tout le monde ou presque, ils peuvent avoir les fils qui se touchent parfois. Jusqu'à en oublier des règles élémentaires du basket... Comme par exemple que sur une remise en jeu, un joueur doit faire la passe à un coéquipier et pas à lui-même.

La nuit dernière, lors de la défaite (102-95) des Los Angeles Clippers face aux Houston Rockets, Dunn et Miller nous ont proposé une scène gag dont Shaquille O'Neal se serait délecté dans son Shaqtin'a Fool.

Impossible de comprendre ce qui est passé par la tête de Dunn, qui est quand même à l'origine de la bourde. On le voit sauter par-dessus la balle et refuser la passe de Miller, qui ne comprend pas trop ce qui se passe et finit par se dire que ce n'est peut-être finalement pas lui qui a joué la remise en jeu. N'empêche, il n'y avait que 4 points d'écart en fin de 3e quart-temps au moment de cette séquence. Tout ne s'est pas joué là-dessus, bien sûr, mais Tyronn Lue a quand même bien dû avoir envie de se frapper la tête contre un mur.