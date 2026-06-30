Les Clippers lâchent Nicolas Batum, retraite en vue ?

Les Clippers n'ont pas conservé Nicolas Batum. À 37 ans, le Français doit désormais choisir entre un dernier défi en NBA ou la retraite.

Une page importante du basket français en NBA est peut-être en train de se tourner. Les Los Angeles Clippers ont décidé de ne pas lever leur option sur Nicolas Batum pour la saison 2026-27, laissant l'ailier français libre à quelques heures de l'ouverture de la free agency.

Après cinq saisons à Los Angeles, Batum se retrouve ainsi sur le marché à 37 ans. Une situation qui ouvre deux scénarios : décrocher un dernier contrat dans une franchise ambitieuse ou décider qu'il est temps de mettre un terme à une carrière NBA exceptionnelle.

Si cette décision n'est pas vraiment une surprise, elle marque tout de même un tournant. Cette saison, Batum a disputé 74 rencontres mais avec un rôle plus limité que jamais. Utilisé seulement 17 minutes par match, il a compilé 4 points et 2,5 rebonds de moyenne, tout en conservant ce qui fait sa réputation depuis des années : une adresse extérieure fiable, avec 40,4 % de réussite à trois points, et une intelligence défensive qui continue d'en faire un joueur très apprécié des entraîneurs.

Son influence dépasse depuis longtemps les statistiques. Leader de vestiaire, capable d'évoluer sur plusieurs postes, toujours prêt à accepter un rôle de complément, Batum reste le prototype du vétéran que recherchent les équipes visant le titre. Son expérience, acquise au fil de 17 saisons NBA entre Portland, Charlotte, Philadelphie et les Clippers, constitue un atout rare sur le marché.

Reste une question essentielle : Batum souhaite-t-il encore repartir pour une saison ? Installé depuis plusieurs années à Los Angeles avec sa famille, le Français devra peser l'intérêt sportif d'un ultime défi face aux contraintes personnelles qu'impliquerait un changement de franchise. Plusieurs équipes pourraient avoir besoin d'un ailier expérimenté capable de défendre, d'écarter le jeu et d'encadrer un vestiaire. Mais rien ne dit que l'ancien capitaine des Bleus ait envie de repartir pour une dernière pige.

Quelle que soit sa décision, Nicolas Batum laissera une empreinte durable sur la NBA. Rarement spectaculaire, toujours précieux, il s'est imposé comme l'un des joueurs français les plus respectés de sa génération. La balle est désormais dans son camp.