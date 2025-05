Les Denver Nuggets réticents à trader leurs joueurs majeurs

Il n’y aura donc pas eu d’électrochoc côté Denver Nuggets. Le licenciement de leur coach Michael Malone et du GM n’a été suivi que d’une élimination en demi-finales de conf’. Certes en 7 matches contre une grosse équipe, mais la postseason de Nikola Jokic et des Denver Nuggets s’est stoppée plus tôt qu’espérée.

Leurs lacunes notamment en termes de profondeur d’effectifs ont été exposées. Et les dirigeants, après avoir fait dans le brutal côté coach et front-office, doivent maintenant améliorer l’effectif.

Ça commence bien évidemment par verrouiller le meilleur joueur du monde sur ces dernières années, Nikola Jokic. Le Serbe et sa franchise peuvent d’ailleurs légalement se mettre d’accord dès la fin des Finales NBA sur une extension de 212,2 millions de dollars sur trois ans, selon Bobby Marks, le spécialiste es contrats d’ESPN. Cette extension débuterait en 2027-28, année de la player option qu’il a sur son contra actuel.

Verrouiller ainsi sa star jusqu’en 2029-30 serait la meilleure des bases pour tenter d’améliorer cet effectif. Mais après, il faudrait bien évidemment améliorer l’effectif. Avec des choix au premier tour en 2031 et 2032 seulement, la seule contrepartie intéressante dans un deal semble être Michael Porter Jr. Pas à son avantage dans les playoffs, MPJ a sorti pourtant sa meilleure saison régulière depuis 2020-21. Il doit toucher 38 et 40 millions de dollars la saison prochaine.

Mais selon Sam Amico, « des sources disent qu’ils sont réticents à l’idée de se séparer des membres du noyau de leur équipe championne en 2023 - Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., et maintenant, Christian Brown. »

La question est de savoir s’ils ont en interne ou sur des trades à la marge la solution pour rendre l’équipe plus forte. Plus forte avec et surtout sans Nikola Jokic sur le terrain (plus-minus de -9,8 sur 100 possessions en SR quand le pivot est sur le banc, de -23,9 pendant les playoffs).

Pas sûr que des « petits » trades et les progrès de certains Nuggets suffisent à faire la différence. Les réticences à se séparer d’un nom important de l’équipe pourraient ne pas durer si longtemps que ça…

