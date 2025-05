Titre NBA ou pas, Shai Gilgeous-Alexander aura bien rentabilisé sa saison. En décrochant le trophée de MVP, la star du Oklahoma City Thunder a touché le gros lot. Mieux encore que l’Euromillion.

Grâce à ce trophée, il est maintenant éligible à une extension de 380 millions de dollars sur cinq ans qu’il pourra signer en 2026. Soit en moyenne 76 millions de dollars par année. C’est ce qu’a révélé Bobby Marks, d’ESPN, dans la foulée de l’annonce.

A noter qu’avant même d’avoir été élu MVP, Shai Gilgeous-Alexander était assuré de toucher une belle somme. Presque autant par an (73,5 en moyenne), mais sur une année de moins. Il était déjà éligible à une extension de 293 millions sur quatre ans cet été.

Shai Gilgeous-Alexander met the super max criteria (All-NBA in 2 out of 3 years) last offseason but was ineligible to sign because he was short of the years of service criteria.

He is eligible this offseason to sign a four-year $293M extension with OKC.

Because he won MVP (and…

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 21, 2025