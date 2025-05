Shai Gilgeous-Alexander est le MVP 2025 !

Shai Gilgeous-Alexander a accédé aujourd'hui à une forme d'immortalité et probablement validé, déjà, sa place au Hall of Fame. Le Canadien est devenu le 37e MVP différent dans l'histoire de la NBA, en devançant Nikola Jokic, trois fois sacré par le passé, après le décompte des votes. On n'a pas encore le détail, mais on imagine que tout s'est joué dans un mouchoir de poche, tant le Serbe a lui aussi réussi une saison exceptionnelle, pour ne pas dire historique.

A 26 ans, "SGA" est le 7e joueur non-Américain de naissance consécutif à être élu MVP, après avoir guidé le Thunder jusqu'à la première place du général puis, au minimum, en finale de la Conférence Ouest. Il est aussi le deuxième joueur dans l'histoire de la NBA, après Michael Jordan, à sortir une saison à au moins 30 points, 50% d'adresse, 5 rebonds, 5 passes, 1. interception et 1 contre de moyenne.

La montée en puissance de Shai Gilgeous-Alexander ces dernières années est un modèle du genre. Jeune role player chez les Los Angeles Clippers à ses débuts, l'ancien de Kentucky a ensuite été la pièce majeure du trade qui a conduit Paul George à Los Angeles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Thunder ne regrette pas une seconde ce choix.

Pour rendre cette couronne de MVP encore plus belle, Shai Gilgeous-Alexander espérera évidemment permettre à Oklahoma City de fêter le premier titre de son histoire.

