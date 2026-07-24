Le quadruple MVP ne représentera que 2,35 % du salary cap des Sixers après avoir accepté un énorme sacrifice financier pour viser un nouveau titre.

En rejoignant les Philadelphia Sixers, LeBron James a réalisé un immense sacrifice financier. Selon Bobby Marks d'ESPN, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA a signé un contrat au minimum vétéran de deux ans, très loin des sommes qu'il aurait pu percevoir.

Un salaire qui ne représente que 2,35 % du salary cap

LeBron James touchera 3 876 529 dollars lors de la saison 2026-2027. Son contrat comprend également une player option de 4 070 355 dollars pour la saison 2027-2028.

Selon Bobby Marks, ce salaire ne représentera que 2,35 % du salary cap de la saison à venir.

Le contraste est saisissant : la saison dernière, LeBron James percevait 52,6 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers. En choisissant Philadelphie, il renonce donc à plusieurs dizaines de millions de dollars afin de rejoindre un effectif capable de viser immédiatement le titre NBA.

Un sacrifice qui n'est pas sans conséquence

Ce contrat de deux ans ne facilite toutefois pas totalement la situation financière des Sixers.

Toujours selon Bobby Marks, Philadelphie ne bénéficiera pas des allègements habituellement associés à un contrat minimum d'un an. Résultat, la franchise se retrouve actuellement environ 572 000 dollars au-dessus du premier apron.

Pour revenir sous cette limite, les Sixers devront désormais se séparer d'un joueur disposant d'un contrat non garanti ou conclure un échange dans les prochaines semaines.

La player option accordée à LeBron James lui permettra par ailleurs de décider lui-même s'il souhaite revenir pour la saison 2027-2028 ou redevenir free agent l'été prochain. Ou prendre sa retraite.

À 41 ans, la superstar a donc confirmé les mots de son récent communiqué : sa priorité n'était plus l'argent, mais la possibilité de conquérir une cinquième bague avec les Philadelphia 76ers.