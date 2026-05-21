Les fans des Spurs furieux après le sale geste d’Isaiah Hartenstein sur Stephon Castle

Après avoir pris un énorme poster sur la tête, Isaiah Hartenstein a provoqué la colère des fans des Spurs avec un geste très litigieux sur Stephon Castle.

Les fans des Spurs furieux après le sale geste d’Isaiah Hartenstein sur Stephon Castle

La tension continue de monter sérieusement entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder. Et cette fois, ce sont les supporters texans qui ont explosé après une séquence très litigieuse impliquant Isaiah Hartenstein et Stephon Castle.

Revenons sur le contexte. En plein deuxième quart-temps du Game 2, Castle attaque le cercle à pleine vitesse et écrase un énoooooorme poster sur la tête Hartenstein. Une action monstrueuse qui a complètement électrisé le match. Mais quelques instants plus tard, la soirée a pris une tournure beaucoup plus tendue.

On ne sait pas si Hartenstein avait l'intention de faire payer cet "affront" au meneur des Spurs, mais il a semblé attraper volontaire Castle par les cheveux avant de le tirer vers le sol. Tout ça devant les arbitres, qui n'ont absolument rien sifflé sur l’action...

Forcément, les réseaux sociaux ont immédiatement explosé côté Spurs. Beaucoup de fans ont réclamé une faute flagrante, voire une expulsion, estimant que le pivot du Thunder avait totalement dépassé les limites.

Plusieurs supporters ont également pointé une certaine frustration de Hartenstein après avoir été "humilié" sur le dunk précédent. Certains internautes ont même ironisé en expliquant que le pivot était simplement "salé" après avoir été "baptisé" par le meneur texan.

Cette séquence a aussi renforcé un sentiment déjà très présent du côté de San Antonio : celui de voir Oklahoma City jouer extrêmement physique, parfois à la limite, voire au-delà.

Depuis le début de la série, les supporters des Spurs se plaignent régulièrement du traitement réservé à Wembanyama, souvent accroché ou tenu loin du ballon sans forcément obtenir de coup de sifflet. Et avec cette action sur Castle, l’ambiance commence franchement à devenir très personnelle entre les deux équipes.

Le plus impressionnant dans l’histoire reste peut-être la réaction de Castle. Malgré cette "injustice" et la pression constante du Thunder, il a encore livré un très gros match avec 25 points et plusieurs actions majeures pour maintenir San Antonio en vie. Il continue même d’impressionner par sa capacité à absorber le défi physique sans jamais reculer.

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Réjean Lacaille
Ça m'a toujours fait rire, les fans de base qui s'offusquent sans arrêt parce que leurs chouchous ont perdu un match. Au lieu de couiner soyez un tantinet objectifs. Il l ne faut pas vous inquiétez il seront champions avec des PO style SR.
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Bonjovitch
C'est pour ça que je me rase la tête et que je ne porte pas de capuche. Ne pas donner un avantage s'il y a bagarre.

Bon, ça, et surtout la calvitie.
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Redhouane Oudjida
En plus nos amis de Basketsession qui pensent que le Thunder a réagi en champion. Si l'ajustement c'est bastonner Wemby avec une espèce de complicité des arbitres, OK c'est des champions mais sur le Basket-ball pur tout le monde se rend compte de la vraie équipe
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GrisburT
Une honte tout le match ce mec, devrait etre éjectéer toute la série
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Cigambasket
Je comprends la colère des fans. Cette faute c'est une flagrante 2 sans discussion
Comme avec Minessota on à l'impression que si les matchs sont arbitré correctement les Spurs sont au dessus.
L'écart est plus faible avec OKC mais les Spurs semblent plus fort surtout avec Victor
A voir ce que la ligue v décider sur l'arbitrage des prochains matchs
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nono Jordan
Faudrait pas que le fait que Wemby soit désavantagé au regard de son avantage de taille sur tous ses adversaires, ok il est plus grand mais c'est pas pour ça qu'on doit rien siffler quand on lui fait des clés aux bras au rebond, Hartenstein aurait dû être out dès la première mi-temps.
Ca me rappelle un peu l'époque où Shaq était ceinturé systématiquement dans la raquette et que ce n'était sanctionné que très rarement sous prétexte qu'il était ultra dominant.
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Redhouane Oudjida
Les spurs devraient se plaindre officiellement, cela devient ridicule
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François Castellare
Chacun joue avec ses armes. C'est aux arbitres d'être vigilants.

Quand on voit que Mitch Johnson est obligé d'utiliser ses deux challenges et les gagner en première mi-temps pour des fautes siffler à tort sur Victor, c'est qu'ils n'ont pas été assez bons. Pas mauvais mais pas assez bons.
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Redhouane Oudjida
Désolé mais ils ont été vraiment mauvais
et avec des vrais arbitres les spurs auraient sans doute gagné
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Xouxou
Il faut arrêter de faire les gentils garçonsbils veulebt jouer dirty et flopper qu on fasse pareil. La ligue doit protéger les atlète et Hartenstein devrait être suspendu. Il est aussi temps d instaurer des suspensions pour flopping, c est insupportable. Quelle équpe détestable
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