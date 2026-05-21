Les fans des Spurs furieux après le sale geste d’Isaiah Hartenstein sur Stephon Castle

Après avoir pris un énorme poster sur la tête, Isaiah Hartenstein a provoqué la colère des fans des Spurs avec un geste très litigieux sur Stephon Castle.

La tension continue de monter sérieusement entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder. Et cette fois, ce sont les supporters texans qui ont explosé après une séquence très litigieuse impliquant Isaiah Hartenstein et Stephon Castle.

Revenons sur le contexte. En plein deuxième quart-temps du Game 2, Castle attaque le cercle à pleine vitesse et écrase un énoooooorme poster sur la tête Hartenstein. Une action monstrueuse qui a complètement électrisé le match. Mais quelques instants plus tard, la soirée a pris une tournure beaucoup plus tendue.

On ne sait pas si Hartenstein avait l'intention de faire payer cet "affront" au meneur des Spurs, mais il a semblé attraper volontaire Castle par les cheveux avant de le tirer vers le sol. Tout ça devant les arbitres, qui n'ont absolument rien sifflé sur l’action...

Forcément, les réseaux sociaux ont immédiatement explosé côté Spurs. Beaucoup de fans ont réclamé une faute flagrante, voire une expulsion, estimant que le pivot du Thunder avait totalement dépassé les limites.

Plusieurs supporters ont également pointé une certaine frustration de Hartenstein après avoir été "humilié" sur le dunk précédent. Certains internautes ont même ironisé en expliquant que le pivot était simplement "salé" après avoir été "baptisé" par le meneur texan.

Cette séquence a aussi renforcé un sentiment déjà très présent du côté de San Antonio : celui de voir Oklahoma City jouer extrêmement physique, parfois à la limite, voire au-delà.

Depuis le début de la série, les supporters des Spurs se plaignent régulièrement du traitement réservé à Wembanyama, souvent accroché ou tenu loin du ballon sans forcément obtenir de coup de sifflet. Et avec cette action sur Castle, l’ambiance commence franchement à devenir très personnelle entre les deux équipes.

Le plus impressionnant dans l’histoire reste peut-être la réaction de Castle. Malgré cette "injustice" et la pression constante du Thunder, il a encore livré un très gros match avec 25 points et plusieurs actions majeures pour maintenir San Antonio en vie. Il continue même d’impressionner par sa capacité à absorber le défi physique sans jamais reculer.

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