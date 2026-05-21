Shai Gilgeous-Alexander explique son échange tendu avec Jared McCain

Le Game 2 entre le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs a encore été extrêmement électrique. Et cette fois, la séquence la plus ""tendue"" de la soirée n’a même pas opposé deux adversaires.

Dans les dernières minutes de la victoire du Thunder (122-113), Shai Gilgeous-Alexander a planté un gros shoot pour tuer le match… avant de se retourner immédiatement vers son propre coéquipier Jared McCain pour le recadrer sèchement.

Une scène qui a rapidement fait réagir les réseaux sociaux, beaucoup se demandant pourquoi le MVP, habituellement très calme, semblait aussi agacé contre son coéquipier. Après la rencontre, Shai Gilgeous-Alexander a finalement expliqué la situation avec beaucoup d’humour.

« Jared me criait dessus pendant que j’étais en train de shooter, et moi j’étais là : “Frérot, je suis en train de tirer. Ne me déconcentre pas.” »

La séquence a surtout illustré l’intensité complètement folle de cette série entre Oklahoma City et San Antonio. Chaque possession ressemble désormais à une bataille nerveuse et émotionnelle, y compris parfois… entre coéquipiers. Et honnêtement, difficile d’en vouloir à Shai au vu de la soirée qu’il venait de produire.

"Jared was yelling at me while I was shooting, and I was just like, 'Bro, I'm shooting. Don't distract me.'" Shai Gilgeous-Alexander on what he said to Jared McCain after drilling the dagger 😂 (via @NBA) pic.twitter.com/5ca3tFyt6O — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 21, 2026

Après un Game 1 compliqué face au plan défensif des Spurs, le double MVP a parfaitement réagi avec 30 points, 9 passes et 4 rebonds à 12 sur 24 au tir. Il a constamment puni les erreurs défensives de San Antonio et repris le contrôle du rythme offensif du Thunder.

Ironiquement, Jared McCain a lui aussi été précieux en sortie de banc avec 12 points, dont un énorme tir à 3-points pendant le run décisif du quatrième quart-temps.

En face, malgré les absences dans le backcourt, les Spurs ont encore résisté longtemps grâce aux 25 points de Stephon Castle et au gros match de Victor Wembanyama, auteur de 21 points, 17 rebonds et 4 contres.

Mais cette fois, contrairement au Game 1, Oklahoma City a mieux contrôlé les moments chauds et surtout retrouvé un Shai Gilgeous-Alexander beaucoup plus agressif et précis.

La série est désormais relancée à 1-1 avant le départ pour San Antonio. Et vu le niveau de tension déjà atteint après seulement deux matchs, l’ambiance promet d’être totalement volcanique au Texas.

Shai Gilgeous-Alexander, le réveil du MVP