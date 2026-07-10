Les Français Joan Beringer et Noah Penda brillent en Summer League

La Summer League est souvent un terrain d'expérimentation, où il faut savoir distinguer les performances anecdotiques des véritables signaux encourageants. Pour les Français engagés à Las Vegas, la dernière nuit appartient clairement à la deuxième catégorie. Joan Beringer et Noah Penda ont signé deux prestations particulièrement convaincantes, chacune révélatrice des qualités qui pourraient leur permettre de s'installer durablement en NBA.

Joan Beringer en patron de la raquette

Beringer a sans doute livré la copie la plus complète. Avec 18 points, 11 rebonds et surtout 4 contres lors de la victoire des Timberwolves contre les Pelicans, le pivot français a confirmé ce que beaucoup pressentaient déjà : son profil est parfaitement taillé pour le basket moderne. Mobile, explosif et omniprésent près du cercle, il a montré cette capacité à protéger l'arceau tout en courant le terrain comme peu d'intérieurs savent le faire.

Au-delà des statistiques, c'est surtout son rôle qui intrigue. Minnesota ne lui demande pas de devenir une première option offensive mais d'exceller dans ce qu'il sait faire : finir près du cercle, poser des écrans, contrôler les rebonds et dissuader les attaquants adverses. Une définition de poste qui rappelle forcément celle d'un certain Rudy Gobert. La comparaison est encore prématurée, mais le parallèle est séduisant tant Beringer semble posséder les outils pour devenir, à terme, un véritable spécialiste de la protection du cercle.

Noah Penda en mode gachette

L'autre grande satisfaction tricolore est venue de Noah Penda. Malgré la défaite du Magic face aux Hornets, l'ailier français a terminé avec 23 points et 7 rebonds, mais surtout un élément particulièrement intéressant : cinq paniers à trois points.

Dans une Summer League où les gros cartons offensifs sont fréquents, ce n'est pas forcément le total de points qui retient l'attention. En revanche, voir Penda convertir cinq tirs primés est un vrai motif d'optimisme. Son adresse extérieure est sans doute la compétence qui déterminera sa place dans la rotation d'Orlando.

Défenseur déjà reconnu, capable d'intercepter des ballons, de contrer et d'apporter de l'intensité sur plusieurs postes, il possède déjà les qualités d'un excellent joueur de complément. Si son tir continue de progresser, son profil deviendra particulièrement précieux dans la NBA actuelle.

Une progression qui donne de l'espoir

Ces deux performances illustrent également une évolution intéressante de la formation française. Longtemps réputés pour produire des joueurs très athlétiques mais parfois limités offensivement, les prospects tricolores arrivent désormais avec des profils beaucoup plus complets. Beringer possède déjà les instincts d'un protecteur de cercle moderne, tandis que Penda développe progressivement un tir extérieur qui pourrait lui ouvrir les portes d'un rôle important.

Évidemment, il ne faut pas tirer de conclusions définitives de la Summer League. Le niveau de compétition reste particulier et les rotations NBA n'ont rien à voir avec celles de Las Vegas. Mais ces premières sorties confirment que les deux Français semblent en avance sur le rôle qu'on leur imaginait il y a encore quelques mois.

À quelques semaines du début des camps d'entraînement, Joan Beringer et Noah Penda ont envoyé un message clair à leurs franchises respectives : ils ne sont pas venus uniquement pour apprendre. Ils comptent bien gagner des minutes dès leur première saison en NBA.

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