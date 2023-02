Les images officielles de la Air Jordan 3 Reimagined

Greatest Kicks Of All Time

Si vous avez lu dans notre Mook #10 sur les Playmakers l'histoire de Tinker Hatfield, vous connaissez déjà l'importance et la symbolique ultime de la Air Jordan 3 dans le monde de la sneaker. La voir revenir dans une version la plus proche possible de l'OG reste un délice, et un évènement absolu.

Celle que bon nombre de spécialistes au sein de la rédaction de Reverse considèrent comme la plus grande paire de tous les temps se présente donc dans son coloris white cement, avec cette tige mid (la première Jordan de ce type) en cuir épais blanc, ce Jumpman (la première Jordan à l'arborer) rouge cousu sur la languette rembourrée, cette bulle d'air (la première Jordan à en être dotée) calée sur la gamme Air Max, l'elephant print et le Nike Air à l'arrière (la première Jordan qui l'affiche).

Vous l'avez compris : cette Jojo est une légende à bien des égards, et précurseuse de la lignée à venir. A noter que l'elephant print est un peu plus bas sur le mudguard, et plus clair que sur les précédentes rééditions, mis parfaitement calé sur la version de 1988 que porte MJ lors du Slam Dunk Contest de la même année.

Le côté "Reimagined" est bien marqué au niveau de la semelle et du patch du talon qui ont été volontairement jaunis pour donner cette impression d'avoir retrouvé cette paire au fond d'un grenier.

Rendez-vous le 11 mars prochain pour vous procurer cet ultime Graal, une des meilleure sortie de Jordan Brand pour 2023.

Les images de la Air Jordan 3 Reimagined