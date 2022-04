Les images officielles de la Air Jordan 5 Low Doernbecher

Depuis des années, Jordan Brand propose aux enfants malades de l'hôpital Doernbecher de Portland de dessiner des modèles exclusifs. Pour donner du bonheur et offrir de beaux projets à ces kids, la marque au Jumpman leur laisse carte blanche, et le rendu est souvent plein de poésie et de couleurs. Cette nouvelle Air Jordan 5 en version low a été mise au point par le jeune Michael Wilson, qui souffre de la maladie de Krabbe.

Du coup c'est tout l'univers du jeune homme qui recouvre cette paire : tout d'abord son plat préféré (des macaronis au fromage) que l'on retrouve sur la toebox et autour du col, puis des yeux lasers sous les panneaux latéraux pour symboliser son super pouvoir favori. Un sablier est dessiné sous la semelle translucide, et un dessin "trompe la mort" est placé sur la semelle intérieure et et des petits patchs qui peuvent se coller directement sur la languette en scratch. La mention "Take Flight" est sur le côté, et les initiales du garçon "MDW" cousues sur la talon.

Comme toujours les couleurs sont vives, avec du vert, du rouge, du bleu, du violet et du jaune sur cette petite pate dégoulinante de fromage placée sur les lacets.

Alors que cette Jordan 5 était récemment disponible sur Ebay via une enchère spéciale, le partage par Jordan Brand des images officielles peut laisser penser qu'une release plus générale serait prévue. Bien évidemment, l'ensemble des gains sont reversés à l'institution hospitalière. Nous conseillons donc à tous les gentils resellers qui souhaitent faire du "benef" sur cette paire de se passer leur chemin (pour être polis).

Les images de la Air Jordan 5 low Doernbecher