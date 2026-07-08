Les Kings ont un plan pour Zach LaVine

Sacramento ne compte pas négocier un buyout avec Zach LaVine. Les Kings espèrent au contraire que l'arrière retrouvera sa valeur afin de devenir une cible recherchée avant la trade deadline.

Alors que certains imaginaient Sacramento négocier un buyout avec Zach LaVine cet été, la franchise californienne aurait choisi une tout autre stratégie. Les Kings compteraient conserver leur arrière au moins jusqu'à la prochaine trade deadline, dans l'espoir de faire remonter sa valeur sur le marché.

Selon Jake Fischer du Bleacher Report, Sacramento n'envisage pas de se séparer de LaVine via un accord à l'amiable malgré son imposant salaire de près de 49 millions de dollars pour la saison 2026-27 et contrairement à ce qu'ils viennent de faire avec DeMar DeRozan. La franchise estime au contraire que l'ancien All-Star pourrait attirer plusieurs prétendants s'il retrouve son meilleur niveau au cours des prochains mois.

« Je n'ai rien entendu concernant un éventuel buyout de Zach LaVine. D'après ce que je sais, les Kings espèrent qu'avec sa dernière année de contrat, il pourra suffisamment bien jouer pour devenir une cible intéressante avant la trade deadline de février », explique Jake Fischer.

Cette approche permettrait à Sacramento de récupérer une contrepartie plutôt que de laisser partir gratuitement un joueur qui reste, lorsqu'il est en bonne santé, l'un des scoreurs les plus talentueux de la ligue.

La question sera évidemment celle de son état physique. LaVine sort d'une saison compliquée, écourtée par une opération visant à réparer un tendon de la main droite. Limité à 39 rencontres, il a tout de même affiché des statistiques solides avec 19,2 points, 2,8 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne, tout en conservant une excellente adresse extérieure (39 % à trois points).

Pour les Kings, le calcul paraît assez simple. Si Zach LaVine retrouve progressivement son niveau d'All-Star, sa dernière année de contrat, pourtant rémunérée 49 millions de dollars, pourrait devenir un atout pour certaines équipes cherchant à réaliser un gros mouvement avant les playoffs ou à libérer de la flexibilité financière pour l'été suivant.

Sacramento ne semble donc pas pressé de tourner la page. Sauf changement de stratégie d'ici le début de saison, Zach LaVine devrait bien débuter l'exercice 2026-27 sous le maillot des Kings, avec l'objectif de retrouver toute sa valeur... avant que les discussions ne s'intensifient à l'approche de la trade deadline.

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