New York espère que Karl-Anthony Towns acceptera un contrat inférieur au maximum pour aider les Knicks à conserver leur noyau champion.

Les New York Knicks veulent prolonger Karl-Anthony Towns, mais pas à n'importe quel prix. Selon Evan Sidery, les champions NBA en titre espèrent convaincre leur intérieur de ne pas réclamer l'intégralité du contrat maximal auquel il est éligible afin de préserver leur flexibilité financière.

Une stratégie directement inspirée du choix effectué par Jalen Brunson il y a deux ans.

Un contrat à 272 millions de dollars... que les Knicks espèrent éviter

Karl-Anthony Towns peut actuellement prétendre à une prolongation de quatre ans et 272 millions de dollars.

Mais selon Evan Sidery, les Knicks devraient lui demander d'accepter un contrat inférieur afin de faciliter le maintien de leur noyau champion sur le long terme.

L'idée est de reproduire le précédent créé par Jalen Brunson, dont le sacrifice financier avait largement contribué à offrir davantage de marge de manœuvre à la franchise.

L'exemple Brunson

À l'été 2024, Jalen Brunson avait accepté une prolongation de quatre ans et 156,5 millions de dollars, alors qu'en attendant une année supplémentaire, il aurait pu signer un contrat estimé à 269 millions de dollars sur cinq ans.

Ce choix lui avait fait renoncer à plus de 110 millions de dollars garantis, tout en permettant aux Knicks de construire un effectif capable de remporter la NBA Cup puis le premier titre NBA de la franchise depuis 1973.

Les dirigeants new-yorkais espèrent désormais voir Karl-Anthony Towns suivre le même chemin.

Une décision importante pour l'avenir des Knicks

Sous contrat pour 57,1 millions de dollars cette saison, avec une player option d'environ 61 millions pour 2027-2028, Towns reste l'un des piliers du projet new-yorkais.

Auteur de 20,1 points, 11,9 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en saison régulière, il a évidemment joué un rôle majeur dans le sacre des Knicks.

Mais lui offrir les 272 millions de dollars auxquels il peut prétendre compliquerait encore davantage la gestion d'une masse salariale déjà très élevée autour de Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby et Josh Hart.

La décision de Karl-Anthony Towns pourrait ainsi peser bien au-delà de son propre avenir : elle pourrait déterminer la capacité des Knicks à conserver leur équipe championne pendant plusieurs saisons.

Josh Hart prêt à imiter Jalen Brunson ?