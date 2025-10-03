Les Knicks et leurs trois Français dominent Philadelphie

Les New York Knicks ont lancé la pré-saison NBA par une victoire contre les Sixers, avec pas moins de trois joueurs français en action.

La pré-saison NBA a débuté jeudi soir par une victoire des Knicks contre les Sixers du côté d'Abu Dhabi. New York l'a emporté (99-84) dans une rencontre forcément marquée par une revue d'effectif assez large pour les deux équipes, même si Philadelphie jouait évidemment sans Joel Embiid, ni Paul George.

Pas moins de trois joueurs français ont foulé le parquet, tous avec un maillot des Knicks sur les épaules. Pacôme Dadiet était titulaire et a apporté 4 points et 2 rebonds à son nouveau coach Mike Brown en 15 minutes. En sortie de banc, Guerschon Yabusele a retrouvé ses ex-camarades de Philadelphie et a pris 4 rebonds sans marquer de panier (0/4). Mohamed Diawara, drafté cette année par New York, a lui pris trois rebonds en 10 minutes, là aussi sans marquer.

On notera la composition des deux cinq de départ, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant mais qui donne des indications sur ce que souhaitent travailler Mike Brown et Nick Nurse à ce stade de la préparation.

Pourquoi les Knicks ont tout pour retrouver les Finales NBA

New York : Jalen Brunson - Pacôme Dadiet - Mikal Bridges - Karl-Anthony Towns - Mitchell Robinson.

Philadelphie : Tyrese Maxey - VJ Edgecombe - Kelly Oubre Jr - Dominick Barlow - Adem Bona.

VJ Edgecombe, le n°3 de la Draft 2025, a inscrit 14 points, avec 6 rebonds et 3 passes en 31 minutes. Josh Hart a lui trouvé le moyen de se faire expulser pour avoir lancé un ballon dans les tribunes...

Les deux équipes se retrouvent ce weekend, toujours à Abu Dhabi, pour une nouvelle opposition dans cette pré-saison NBA.

La nuit prochaine, les Pelicans seront à Melbourne pour y défier l'équipe locale à partir de 23h30, heure française.

Le résumé du match Knicks vs Sixers en vidéo