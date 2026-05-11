Les Knicks humilient Philadelphie… jusque dans les tribunes

Portés par des milliers de fans new-yorkais dans les tribunes, les Knicks ont humilié les Sixers jusque dans leur propre salle lors du sweep à Philadelphie.

Les New York Knicks ne se sont pas contentés de balayer les Philadelphia 76ers au deuxième tour des playoffs. Dimanche soir, lors du Game 4 remporté 144-114 à Philadelphie, les joueurs de Tom Thibodeau ont aussi offert à leurs fans une scène presque irréelle : transformer la salle des Sixers en annexe du Madison Square Garden.

Car au fil de la rencontre, un détail est devenu impossible à ignorer. À chaque panier important des Knicks, les acclamations montaient massivement des tribunes. Et plus le match avançait, plus l’ambiance ressemblait à une rencontre à domicile pour New York. Le phénomène a même poussé Josh Hart à envoyer une belle pique aux supporters de Philadelphie après la rencontre.

« Je pensais que Philadelphie était une ville de sport. Je ne sais plus si c’est encore le cas aujourd’hui », a lâché l'arrière des Knicks dans un sourire. « Tout le monde suppliait les fans des Sixers de ne pas vendre leurs places. Franchement, on n’a jamais eu l’impression de jouer à l’extérieur. »

Au-delà du sweep infligé par New York, voir des fans adverses prendre autant de place dans une salle historiquement réputée hostile comme celle des Sixers a profondément marqué les observateurs. Et le plus dur pour Philadelphie, c’est que même Tyrese Maxey n’a pas tenté de nier l’évidence.

« Ça craint, franchement ça craint », a reconnu le meneur des Sixers. « Il n’y a qu’une seule manière d’empêcher ça : gagner les matches. Honnêtement, c’était plus bruyant pour eux ici que ça ne l’était au Madison Square Garden. »

Cette phrase résume probablement mieux que tout le reste l’humiliation vécue par Philadelphie dimanche soir. Parce qu’en réalité, le match a très vite tourné à la démonstration collective. Les Knicks ont complètement étouffé les Sixers dès la première mi-temps avec une adresse extérieure délirante. New York a inscrit 18 paniers à trois points avant la pause, égalant le record NBA sur une mi-temps en saison régulière ou en playoffs. Dès le premier quart-temps, les hommes de Tom Thibodeau avaient déjà planté 11 tirs primés, autre record historique en playoffs.

À la pause, l’écart était déjà de +24 pour New York. La salle, elle, semblait peu à peu résignée. Portés par un Jalen Brunson toujours aussi serein et un Karl-Anthony Towns ultra précieux dans l’organisation offensive, les Knicks ont donné l’impression de maîtriser cette série du début à la fin. Brunson a terminé avec 22 points et six paniers à trois points, pendant que Towns continuait son énorme travail collectif face à Joel Embiid.

Mais au-delà du basket, cette soirée a surtout laissé l’image d’une équipe new-yorkaise venant balayer Philadelphie… devant des tribunes largement acquises à sa cause. Et à Philly, cette image risque de faire mal pendant longtemps...

Les Knicks terminent les Sixers en beauté avec un carton et un record