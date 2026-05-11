Les Knicks humilient Philadelphie… jusque dans les tribunes

Portés par des milliers de fans new-yorkais dans les tribunes, les Knicks ont humilié les Sixers jusque dans leur propre salle lors du sweep à Philadelphie.

Les Knicks humilient Philadelphie… jusque dans les tribunes

Les New York Knicks ne se sont pas contentés de balayer les Philadelphia 76ers au deuxième tour des playoffs. Dimanche soir, lors du Game 4 remporté 144-114 à Philadelphie, les joueurs de Tom Thibodeau ont aussi offert à leurs fans une scène presque irréelle : transformer la salle des Sixers en annexe du Madison Square Garden.

Car au fil de la rencontre, un détail est devenu impossible à ignorer. À chaque panier important des Knicks, les acclamations montaient massivement des tribunes. Et plus le match avançait, plus l’ambiance ressemblait à une rencontre à domicile pour New York. Le phénomène a même poussé Josh Hart à envoyer une belle pique aux supporters de Philadelphie après la rencontre.

« Je pensais que Philadelphie était une ville de sport. Je ne sais plus si c’est encore le cas aujourd’hui », a lâché l'arrière des Knicks dans un sourire. « Tout le monde suppliait les fans des Sixers de ne pas vendre leurs places. Franchement, on n’a jamais eu l’impression de jouer à l’extérieur. »

Au-delà du sweep infligé par New York, voir des fans adverses prendre autant de place dans une salle historiquement réputée hostile comme celle des Sixers a profondément marqué les observateurs. Et le plus dur pour Philadelphie, c’est que même Tyrese Maxey n’a pas tenté de nier l’évidence.

« Ça craint, franchement ça craint », a reconnu le meneur des Sixers. « Il n’y a qu’une seule manière d’empêcher ça : gagner les matches. Honnêtement, c’était plus bruyant pour eux ici que ça ne l’était au Madison Square Garden. »

Cette phrase résume probablement mieux que tout le reste l’humiliation vécue par Philadelphie dimanche soir. Parce qu’en réalité, le match a très vite tourné à la démonstration collective. Les Knicks ont complètement étouffé les Sixers dès la première mi-temps avec une adresse extérieure délirante. New York a inscrit 18 paniers à trois points avant la pause, égalant le record NBA sur une mi-temps en saison régulière ou en playoffs. Dès le premier quart-temps, les hommes de Tom Thibodeau avaient déjà planté 11 tirs primés, autre record historique en playoffs.

À la pause, l’écart était déjà de +24 pour New York. La salle, elle, semblait peu à peu résignée. Portés par un Jalen Brunson toujours aussi serein et un Karl-Anthony Towns ultra précieux dans l’organisation offensive, les Knicks ont donné l’impression de maîtriser cette série du début à la fin. Brunson a terminé avec 22 points et six paniers à trois points, pendant que Towns continuait son énorme travail collectif face à Joel Embiid.

Mais au-delà du basket, cette soirée a surtout laissé l’image d’une équipe new-yorkaise venant balayer Philadelphie… devant des tribunes largement acquises à sa cause. Et à Philly, cette image risque de faire mal pendant longtemps...

Les Knicks terminent les Sixers en beauté avec un carton et un record

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Babvic
A moins que j’ai raté un truc mais Thibs a ete remplace !

Ça a bien picolé ce week-end end Roger !! 😂
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anthony bossard
J'allais le dire
Il y a un indice pour savoir que Tom Thibodeau n'est plus le coach.
Il y a plus de 6 joueurs qui jouent 😁
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