Les Knicks s’offrent un frangin Morris, c’est vrai que ça manquait de dureté…

Les New York Knicks se sont peut-être dit qu'ils n'étaient pas encore suffisamment "tough". D'après Shams Charania de The Athletic, Marcus Morris rejoint la franchise de Big Apple pour le training camp qui débutera dans deux semaines. Morris, qui jouait pour les Cleveland Cavaliers la saison dernière, a déjà joué pour 8 franchises en NBA et, à 35 ans, va retrouver pour la première fois l'une de celles dont il a déjà porté le maillot.

S'il convainc Tom Thibodeau de lui accorder un spot dans le roster, il s'agira de sa 14e saison en NBA depuis sa Draft en 14e position en 2011 à sa sortie de Kansas.

Durant l'intersaison, les Knicks ont recruté Mikal Bridges, Cameron Payne, Chuma Okeke et les draftés Tyler Kolel et Pacôme Dadiet. Ils ont également prolongé plusieurs éléments comme Jalen Brunson et OG Anunoby.

