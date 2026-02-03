Les Lakers regardent déjà au-delà de la trade deadline. Selon Jake Fischer, la franchise prépare l’intersaison et vise plusieurs jeunes ailiers pour compléter le trio Doncic–Reaves–Ayton.

Les Los Angeles Lakers regardent déjà au-delà de la trade deadline.

Alors que la franchise n’a pas forcé de mouvement ces derniers jours, la priorité serait clairement fixée sur l’intersaison, avec un mot d’ordre : préserver la flexibilité financière pour mieux se renforcer cet été autour de Luka Doncic, Austin Reaves et Deandre Ayton selon Jake Fischer.

Intervenant lors d’un live Bleacher Report, l’insider a expliqué que l’échec du dossier Keon Ellis n’était pas anodin. Et qu’il est révélateur que le club n’est pas si agressif dans sa volonté d’ajouter rapidement de la présence à l’aile.

« Les Lakers veulent prioriser leur flexibilité de cap pour cet été », a-t-il expliqué, évoquant une stratégie volontairement patiente.

Toujours selon Fischer, Los Angeles cible déjà plusieurs profils d’ailiers jeunes et complémentaires. Il évoque ainsi Peyton Watson, Bennedict Mathurin et Tari Eason. Tous trois susceptibles d’être accessibles cet été quand il seront restricted free agent.

« Il y aura des opportunités pour ajouter un ailier entre Doncic, Reaves et Ayton », a précisé Fischer.

Et ce sans sacrifier des actifs. Les Lakers ne souhaiteraient pas lâcher un joueur et/ou des tours de draft pour récupérer en échange les contrats à long terme contraignants, comme ceux de De’Andre Hunter ou Michael Porter Jr.

En clair, même s’ils auraient besoin de renfort à l’aile, ils veulent garder leurs assets et leur flexibilité future plutôt que de les perdre dans un trade qui ne serait pas forcément satisfaisant.

« Les fans doivent commencer à repositionner leurs attentes : les vraies améliorations viendront en juin, pas maintenant. »

