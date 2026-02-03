Les Lakers et LeBron James seraient prêts à se séparer après la saison, alors que Los Angeles prépare l’avenir autour de Luka Doncic et Austin Reaves.

L’histoire entre LeBron James et les Los Angeles Lakers pourrait toucher à sa fin dès cet été.

Selon l’insider NBA Jake Fischer, les deux parties seraient désormais prêtes à tourner la page à l’issue de la saison. Une séparation qui ferait consensus en interne, alors que la franchise californienne prépare déjà son avenir sans sa superstar historique.

« Les Lakers sont prêts à avancer sans LeBron, et LeBron est lui aussi prêt à avancer sans les Lakers », a expliqué Fischer lors d’un live pour Bleacher Report. « C’est le sentiment général à Los Angeles concernant ce qui va se passer cet été. »

Les Lakers veulent bâtir autour de Luka Doncic

Côté Lakers, la priorité serait désormais claire : construire autour de Luka Doncic, devenu le nouveau visage de la franchise, et sécuriser l’avenir d’Austin Reaves. Ce dernier devrait décliner sa player option pour signer le plus gros contrat de sa carrière, un dossier central pour l’été à venir.

Avec une masse salariale appelée à être réorganisée et des ajustements nécessaires autour de Doncic, la place de LeBron James dans le projet à long terme s’est peu à peu réduite.

Une éventuelle prolongation… sous conditions

À 41 ans, LeBron arrivera en fin de contrat cet été, après une saison à 52,6 millions de dollars. Une poursuite de l’aventure à Los Angeles n’est pas totalement exclue, mais elle passerait nécessairement par une forte baisse de salaire, un scénario dont l’issue reste incertaine.

Quoi qu’il arrive, l’héritage de LeBron à Los Angeles est déjà assuré. Arrivé en 2018, il a relancé une franchise en perte de repères et conduit les Lakers au titre NBA en 2020.

Et après Los Angeles ?

Alors que les Lakers se projettent vers une nouvelle ère, LBJ a plusieurs possibilités. Il pourrait prendre une retraite bien méritée, ou prolonger l’aventure. Plusieurs équipes seraient évidemment intéressées.

Parmi elles, un retour aux Cleveland Cavaliers, là où tout a commencé, pourrait offrir à LeBron James une sortie symbolique pour conclure l’une des plus grandes carrières de l’histoire de la NBA.

La page n’est pas encore tournée, mais à Los Angeles, tout indique qu’elle est déjà prête à l’être.