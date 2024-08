Les Lakers rêvent déjà de Luka Doncic pour l’après-LeBron

L'avantage, lorsque l'on est fan des Los Angeles Lakers, c'est que l'on sait qu'après une période de vaches maigres, une superstar viendra forcément redorer le blason de la franchise, attirée par son histoire et par le marché qu'est Los Angeles. Les Lakers seraient déjà en train de se tourner mentalement vers un avenir sans LeBron James, qui fêtera ses 40 ans en décembre. D'après Kevin O'Connor de The Ringer, ils ont même déjà en tête le nom de la prochaine icône qu'ils espèrent voir marcher dans les pas de Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant et LeBron James pour ne citer qu'eux. Il s'agirait de Luka Doncic.

Il n'y a évidemment rien de concret et pas de perspective immédiate de voir le Slovène porter le maillot des Purple and Gold. Son contrat court jusqu'en 2026, avec une player option pour la saison suivante. Surtout, Luka Doncic est éligible à une prolongation qui fera de lui le joueur avec le plus gros deal de toute l'histoire de la NBA : 346 millions de dollars.

Il est difficile de l'imaginer passer à côté d'un tel montant, surtout qu'il peut continuer à être ambitieux encore quelques années avec Dallas. Les Mavs étaient en Finales NBA la saison dernière et se sont renforcés cette année pour tenter de faire au moins aussi bien. En revanche, les Lakers veulent avoir un coup d'avance et anticiper tout ce qui pourrait leur permettre de récupérer le génie slovène à moyen ou long terme.

"J'en ai déjà parlé et c'est quelque chose de clair. Ils ont les yeux rivés sur Luka Doncic. On verra si ça se produit, et peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais les Lakers ne tradent pas leurs futurs picks et cela montre clairement qu'ils ont une vision à long terme. Ils ne font pas all-in comme on pourrait s'y attendre de la part d'une équipe qui a LeBron James", a expliqué Kevin O'Connor dans son podcast avec Chris Vernon.

Peut-être Doncic fera-t-il une carrière à la Dirk Nowitzki en restant tout du long à Dallas, dans l'espoir de décrocher le titre à un moment. Les Lakers, eux, se tiennent prêts s'il a envie d'autre chose à un moment...