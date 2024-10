Les Lakers signent l’homme qui a pleuré pour Stephen Curry

C'est la belle histoire de l'intersaison pour les Lakers. Quincy Olivari, non drafté l'été dernier à sa sortie de l'université de Xavier, a fait de belles apparitions en pré-saison avec Los Angeles. A chacune d'entre elle, le meneur de 23 ans a montré une fraîcheur et un enthousiasme qui ont donné envie au staff californien de lui donner de vraies chances de se montrer. Et pour cause, il vient de signer un two-way contract avec les Lakers, ce qui lui permettra d'évoluer avec les South Bay Lakers en G-League, mais aussi en NBA si JJ Redick décide de faire appel à lui.

Le simple fait de croiser et d'affronter des stars était surréaliste pour Olivari, qui avait même versé quelques larmes en conférence de presse au moment d'évoquer sa rencontre avec Stephen Curry, son joueur préféré.

"Je l'aime depuis que j'ai 11 ans. C'est mon joueur préféré de tous les temps. La première chose qu'il m'a dite c'est qu'il était fan de mon jeu. Moi j'avais son maillot, il l'a signé et je dormais avec ce maillot", avait expliqué Quincy Olivari, qui aura peut-être l'occasion d'affronter son idole dans un match officiel à un moment cette saison.

Quincy Olivari got emotional after meeting Steph Curry:

"I liked him since I was in 6th grade... that's my favorite player ever... the first thing he told me was 'I'm a big fan of your game'... I had his jersey, he signed it twice. I used to sleep under that jersey."

— NBA (@NBA) October 19, 2024