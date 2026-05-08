Les Lakers sont vaillants, mais OKC mène bien 2-0

Les Lakers ont résisté, insisté, recollé, mais le Thunder a encore fini par rappeler pourquoi il est au-dessus dans cette série. Oklahoma City a remporté le Game 2 face à Los Angeles, 125-107, pour mener désormais 2-0 dans cette demi-finale de conférence Ouest.

Chet Holmgren et Shai Gilgeous-Alexander ont chacun inscrit 22 points, mais le plus marquant n’est peut-être pas là. Le Thunder a surtout confirmé qu’il pouvait dominer même sans avoir besoin d’un SGA en mode MVP. Déjà plutôt discret dans le Game 1, puis gêné par les fautes dans ce Game 2, le leader d’OKC a vu son équipe creuser l’écart pendant qu’il était sur le banc.

Car le tournant du match est arrivé en début de troisième quart-temps. Alors que les Lakers menaient 63-61, Shai Gilgeous-Alexander a écopé de sa quatrième faute sur Austin Reaves, transformée après review en faute flagrante de type 1. Alex Caruso a aussi pris une technique dans la confusion de la séquence. SGA est sorti avec les Lakers à +4 (65-61), et c’est là que le Thunder a frappé le plus fort.

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Sans son leader, Oklahoma City a passé un 32-15 aux Lakers dans le troisième quart-temps. Une action a symbolisé ce run : Chet Holmgren qui trouve Jaylin Williams en transition pour un tir à trois points avec la faute, de quoi faire basculer définitivement le momentum côté OKC. Le Thunder est entré dans le dernier quart avec treize points d’avance.

Les Lakers, eux, n’ont pas lâché. Austin Reaves, beaucoup plus juste qu’au Game 1, a porté Los Angeles avec 31 points à 10/16 au tir. LeBron James a ajouté 23 points, après ses 27 du premier match. Malgré l’absence de Luka Doncic, toujours touché aux ischios de la jambe gauche, et celle de Jarred Vanderbilt, blessé au petit doigt de la main droite, les Lakers se sont accrochés et sont revenus à cinq points dans le quatrième quart-temps.

Mais OKC a immédiatement remis un coup d’accélérateur. Ajay Mitchell a apporté 20 points, Jared McCain 18, et la profondeur du Thunder a encore fait la différence. Trois joueurs des Lakers ont terminé avec cinq fautes, ce qui a aussi limité leur agressivité dans les dernières minutes.

Les Lakers se battent, ils ont des séquences et n’ont pas pris deux défaites humiliantes. Mais Oklahoma City affirme malgré tout sa supériorité. Même quand SGA ne domine pas individuellement, même quand il est ralenti ou cloué sur le banc, le Thunder continue de fonctionner, de défendre, de courir et de punir.

Les champions en titre restent invaincus dans ces playoffs, avec un bilan de 6-0, et se déplacent désormais à Los Angeles avec une avance de 2-0. Le Game 3 aura lieu samedi, avec le besoin pour les Lakers d’en faire encore plus pour pimenter, pourquoi pas, cette série.