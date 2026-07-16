Les Mavericks cherchent à transférer Klay Thompson

Dallas souhaite transférer Klay Thompson cet été et ne privilégie pas encore une résiliation de contrat.

L'aventure de Klay Thompson à Dallas pourrait s'arrêter après seulement deux saisons. Selon Marc Stein, les Mavericks cherchent activement une solution pour transférer le quadruple champion NBA, même s'ils ne souhaitent pas, à ce stade, le libérer de son contrat.

Dallas privilégie un trade

Invité du DLLS Dallas Mavericks Podcast, Marc Stein a fait le point sur la situation de Klay Thompson.

Selon lui, les Mavericks travaillent exclusivement sur la piste d'un échange.

« Jusqu'à présent, les Mavericks ont cherché à trouver un trade pour Klay Thompson. Toutes les hypothèses concernant l'intérêt du Heat ou un éventuel retour à Golden State reposent sur un scénario de buyout. À la mi-juillet, je ne pense pas que Dallas envisage cette option. »

L'insider précise toutefois que la situation pourrait évoluer si aucun transfert ne se concrétise dans les prochaines semaines.

« Nous sommes encore tôt dans l'été. Si aucun échange ne se matérialise d'ici le 15 août ou le 15 septembre, est-ce que cela changera ? Les représentants de Klay demanderont-ils un buyout ? C'est certainement une possibilité. Mais aujourd'hui, les Mavericks cherchent avant tout un trade. »

Le Heat attendrait un buyout

Toujours selon les informations relayées par Marc Stein, aucun scénario d'échange crédible n'a encore émergé.

Par ailleurs, Jake Fischer a récemment indiqué que le Miami Heat ne s'intéresserait réellement à Klay Thompson que s'il obtenait au préalable un buyout de la part des Mavericks.

Dallas espère donc récupérer une contrepartie plutôt que de voir partir gratuitement le futur Hall-of-Famer à l'issue de son contrat.

Klay Thompson entre dans la dernière année de son engagement signé en 2024. Il touchera 17,4 millions de dollars lors de la saison 2026-2027 avant de devenir free agent.

Lors de son dernier exercice avec les Mavericks, il a disputé 69 rencontres pour des moyennes de 11,7 points, 2,1 rebonds et 1,4 passe décisive, tout en affichant 38,3 % de réussite à trois points.