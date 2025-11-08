les Mavericks envisagent-ils de trader Anthony Davis ?

Les Dallas Mavericks en crise : après un début raté, l’échange d’Anthony Davis se profile comme possible signe d’un rebuild imminent.

Les Dallas Mavericks naviguent en eaux troubles après un début de saison calamiteux. L’option de trader Anthony Davis, pourtant acquis récemment, fait désormais surface dans certaines rumeurs. Cette hypothèse laisse entrevoir un possible virage profond dans leur stratégie, et pose la question de l’avenir immédiat du projet.

Une situation difficile à Dallas

Les Mavericks affichent actuellement les pires statistiques offensives de la ligue, peinant à marquer à trois-points et à imposer leur rythme.

Malgré l’arrivée d’Anthony Davis, et l’intention affichée de bâtir autour de lui, de Kyrie Irving et du jeune Cooper Flagg, le constat est clair : l’équation présente ne fonctionne pas encore.

L’échange pour Davis était censé relancer le projet après le départ de Luka Doncic. Mais aujourd’hui, avec un effectif vieillissant (33 et 32 ans pour Davis et Irving) et des blessures potentielles, la marge de manœuvre se réduit considérablement.

Les Mavs déjà totalement perdus...

L’option « rebuilder » sur la table

Quelques voix autour de la NBA évoquent désormais l’idée d’un remodelage complet. Dans ce scénario, Davis pourrait bien devenir un élément échangeable. Pourtant, selon des sources, ce scénario reste pour l’instant « assez peu probable ».

Pourtant, l’idée d’un rebuild gagnerait en logique : Cooper Flagg dispose d’un potentiel de talent générationnel, et la prochaine draft 2026 attire l’attention comme source de renouveau. Si Dallas décidait de s’engager dans cette voie, cela signifierait un adieu au projet court-terme autour de Davis et Irving.

Le choix à venir

Pour l’instant, le front office de Dallas répète qu’il veut plutôt « construire autour de Davis, Irving et Flagg ». Mais le constat est sans appel : si les résultats ne s’améliorent pas, la pression va monter. L’échange de Davis deviendrait alors une option crédible, non souhaitée aujourd’hui, mais envisageable.

La vraie question reste de savoir si les Mavericks peuvent rapidement redresser la barre ou s’ils doivent accepter un changement de cap. Le compromis entre ambition immédiate et construction durable pèse lourd.

