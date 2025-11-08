Les Mavs déjà totalement perdus…

Battus par les Memphis Grizzlies (104-118), les Mavs de Jason Kidd n'ont pas trouvé les solutions pour réagir.

La saison 2025-2026 des Dallas Mavericks prend déjà une tournure inquiétante. Depuis le trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers, Jason Kidd et ses joueurs sont très attendus. En parlant de titre NBA, le GM Nico Harrison a mis une forme de pression autour de cette équipe.

Et l'arrivée de Cooper Flagg, le #1 pick de la Draft NBA 2025, a accentué les attentes malgré la blessure de Kyrie Irving, logiquement absent pour l'intégralité de cet exercice. Problème, la franchise texane n'est absolument pas à la hauteur des ambitions formulées par Harrison.

Sans Anthony Davis, blessé, les Mavs ont chuté face aux Memphis Grizzlies (104-118) cette nuit. Un score presque flatteur par rapport aux difficultés de Dallas, dernier à l'Ouest (2-7). Amorphes et perdus sur le parquet, les Texans sont déjà dans le dur.

"La vérité ? On est immédiatement dans le dur. Parfois, tu connais des difficultés au milieu de la saison. Parfois, à la fin d'une saison. Là, c'est donc immédiat. Il faut simplement s'accrocher pour continuer de se battre.

Je sais que notre adresse est catastrophique. On n'arrive pas à être régulier dans nos tirs. On a pourtant de bonnes situations. Notre défense va devoir passer un cap pour nous maintenir dans les matches. Il faut se battre", a ainsi martelé Jason Kidd devant les médias.

Même dans le combativité, les Mavs ont affiché des limites. Même si le retour de Davis devrait faire du bien, le potentiel de ce groupe semble tout de même limité. Et cet exercice pourrait être très long à Dallas...

