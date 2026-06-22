Dusty May va tenter le grand saut. Tout juste champion NCAA avec Michigan, le technicien de 49 ans est attendu sur le banc des Dallas Mavericks, où il doit devenir le nouveau head coach de la franchise texane d'après Shams Charania d'ESPN. Une arrivée surprise, à la veille de la Draft NBA, qui marque un virage assez net dans le projet des Mavs.

Dallas mise sur le coach champion NCAA

Après avoir ramené Michigan au sommet du basket universitaire, avec un titre national décroché en 2026, Dusty May quitte déjà les Wolverines pour rejoindre la NBA. Son passage à Michigan aura été court, mais spectaculaire : deux saisons, un bilan de 64 victoires pour 13 défaites, un titre NCAA, un titre de saison régulière en Big Ten et une vraie réputation de bâtisseur.

Avant ça, May s’était déjà fait connaître à Florida Atlantic, qu’il avait emmené jusqu’au Final Four 2023. Son profil coche donc plusieurs cases pour Dallas : culture, développement des jeunes, identité de jeu et capacité à faire progresser rapidement un groupe.

Un choix fort pour accompagner Cooper Flagg

Les Mavericks tournent ainsi la page Jason Kidd, remercié après deux saisons sans playoffs malgré la finale NBA disputée en 2024. Avec Masai Ujiri désormais aux commandes, Dallas veut visiblement repartir sur une vision plus longue, centrée notamment autour de Cooper Flagg.

C’est sans doute l’un des éléments qui ont pesé dans la décision de Dusty May. Le coach arrive avec une mission claire : structurer un environnement capable de maximiser Flagg, tout en redonnant une direction lisible à une franchise qui a beaucoup bougé ces derniers mois.

Un pari universitaire qui intrigue

Passer directement du titre NCAA à un banc NBA reste un pari. Le métier n’est pas le même, la gestion des ego non plus, et Dallas ne lui offrira pas forcément la patience d’un programme universitaire. Mais les Mavericks ne vont pas chercher un simple nom ronflant : ils misent sur un coach qui vient de prouver qu’il savait installer rapidement une méthode et faire adhérer un groupe.

Après Michigan, Dusty May va découvrir un autre monde. Et Dallas espère avoir trouvé l’homme capable de relancer les Mavs autour de leur nouvelle star.