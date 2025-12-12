Les négociations entre les Lakers et les Pelicans vont être tendues

Les Pelicans réclament une contrepartie très élevée pour Herb Jones et Trey Murphy, alors que les Lakers étudient sérieusement un trade à l’approche de la deadline.

New Orleans a envoyé un signal clair aux Lakers : si Los Angeles veut vraiment récupérer Herb Jones et Trey Murphy III, il faudra mettre sur la table plus qu’une simple offre standard, car la franchise de Louisiane a placé la barre « à un prix extrêmement élevé » pour envisager tout échange.

Lorsqu’on évoque ce prix demandé, les acteurs eux-mêmes ont livré des propos plutôt clairs sur l’état d’esprit des équipes impliquées. Un cadre des Pelicans a été cité disant « Nous allons garder un prix élevé », ajoutant « Ils auront besoin de plusieurs premiers tours pour avoir Murphy ou Jones », confirmant que New Orleans ne bradera pas ses pièces importantes malgré la médiocrité du bilan actuel.

À Los Angeles, dans le vestiaire des Lakers, l’idée d’un renforcement en défense et en tir extérieur est comprise comme une nécessité stratégique. Après une série de résultats en dents de scie, un joueur a résumé la situation ainsi : « Si nous voulons vraiment atteindre notre plein potentiel, il faut considérer sérieusement ce type de joueurs défensifs et shooteurs… pas des solutions temporaires. »

Du côté des Pelicans, la franchise arrive à un tournant. Alors que la saison a plongé plus rapidement que prévu et que la reconstruction est à l’ordre du jour, un dirigeant a résumé l’état d’esprit interne : « Nous ne cherchons pas à vendre à n’importe quel prix, mais nous savons aussi que des équipes comme les Lakers pourront voir ces joueurs comme des pièces clés pour leurs ambitions ».

Sur le parquet, l’impact de Jones et Murphy est évident. L’un est reconnu pour ses qualités défensives et sa versatilité, l’autre pour ses capacités à étirer le jeu et scorer à haute efficacité. Ce mélange de talents fait qu’aujourd’hui New Orleans exige plus que de simples contreparties mineures, et cela se ressent dans la formulation même de leurs attentes commerciales.

Dans les coulisses de la ligue, les échos convergent. Malgré une ouverture à écouter des offres pour les deux joueurs, la priorité des Pelicans est claire : ils vont demander beaucoup pour chacun, car ils considèrent que « les valeurs de marché actuelles justifient une compensation significative ».

La saga autour de Jones, Murphy et des Lakers est donc en cours, marquée par des attentes élevées de la part de New Orleans et un intérêt croissant de Los Angeles, mais aussi par la volonté de chacun de peser ses mots, ses choix et ses conséquences à l’approche du trade deadline NBA.

