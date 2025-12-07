Les New Orleans Pelicans sont désormais à l'écoute des offres pour Zion Williamson, Trey Murphy et Herb Jones.

La saison des New Orleans Pelicans tourne à la catastrophe. Privée de Zion Williamson pour plusieurs semaines, la franchise coule au fond de la Conférence Ouest : 3 victoires pour 21 défaites. Le pire ? Ils ne "tankent" pas ! Les Pelicans ont envoyé leur choix au premier tour de la Draft NBA 2026 aux Atlanta Hawks.

Sans surprise, la situation va entraîner des changements à New Orleans. Selon les informations de l'insider Jake Fischer, le projet devrait désormais se tourner vers Jeremiah Fears et Deriq Queen. Et pour reconstruire, des départs sont attendus...

En effet, les Pelicans seraient désormais à l'écoute des offres pour Williamson, mais aussi pour Trey Murphy III et Herb Jones ! Si la valeur de Zion, trop souvent blessé, a beaucoup baissé, le duo Murphy-Jones peut séduire de nombreux candidats aux Playoffs.

Par contre, New Orleans n'a pas l'intention de brader les deux joueurs. Lucides sur les intérêts sur le marché, les dirigeants veulent en profiter pour récupérer plusieurs choix au premier tour de Draft. Une demande plutôt logique pour tenter d'accumuler les atouts sur le long terme.

En tout cas, le chemin vers un renouveau s'annonce très long pour les Pelicans.

