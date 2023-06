Après chaque match des Finales NBA entre Denver et Miami, retrouvez le carnet de notes avec les bons élèves et les cancres de la classe. Voici celui du game 1.

Les Denver Nuggets ont remporté le game 1 des Finales NBA 2023 haut la main face au Miami Heat.

Nikola Jokic : 10/10

Il a beau avoir la dégaine du bonhomme Michelin avec un débardeur et respirer bouche grande ouverte après chaque possession, Nikola Jokic représente à merveille la finesse, le calme et la maîtrise. Un triple-double pour entamer sa découverte des finales NBA, 27 points, 10 rebonds, 14 passes, des passes décisives au début, des paniers décisifs à la fin, emballez, c'est pesé. Même Erik Spoelstra ne sait pour le moment pas quoi faire pour le ralentir. Et le plus beau, c'est qu'il donne quand même toujours l'impression d'avoir hâte d'en avoir fini avec ce sport barbant pour pouvoir faire courir des canassons en Serbie.

Max Strus : 0/10

0 sur 10, tout pareil que son adresse aux tirs sur ce Game 1. Le symbole d'un Heat en manque de réussite. Dès le game 2, il faudra que Max se re-Strus les manches, c'est impératif.

Aaron Gordon : 9/10

Il a parfaitement fait jouer son avantage de taille en première mi-temps, avant de se concentrer davantage sur la défense, preuve du joueur polyvalent d'élite qu'il est devenu. On riait (un peu jaune pour les fans du Magic) quand Frank Vogel le voyait dans la même veine qu'un Paul George. On n'en est pas là sur le plan offensif, mais on comprend beaucoup mieux ce que Vogel voulait dire. Quel apport, en dehors même de toute considération statistique !

Michael Porter Jr : 7/10

L'adresse (5/16) n'était pas nécessairement là, mais il a tout de même fait filoche quand il le fallait. Surtout, son activité au rebond (13 prises) et sa compréhension du jeu en défense (2 blocks et un paquet de séquences bien négociées) en font un joueur infiniment plus complet que le shooteur surdoué mais unidimensionnel que l'on a pu voir en tout début de carrière. Pour ne rien gâcher, il n'a plus dit d'âneries en dehors du terrain depuis suffisamment longtemps pour considérer qu'il a sans doute mûri de ce côté-là aussi.

Bam Adebayo : 8/10

Ah, donc il était bien capable d'être agressif et efficace comme ça ? Miami aurait peut-être perdu moins de plumes en route si on avait vu ne serait-ce que 2 ou 3 fois le Bam conquérant et capable d'attaquer fort (26 points, 13 rebonds, 5 passes) sans se départir de ses qualités défensives. Bon, face à Jokic, celles-ci ne sont pour le moment pas très utiles...

CQFR : Jokic domine, Denver prend l'avantage sur Miami

Kyle Lowry : 7/10

L'un des rares joueurs de Miami à être dans le coup. Kyle Lowry a mis du rythme en attaque, en poussant le ballon pour attaquer avant que la défense de Denver se mette en place. Il a été adroit (3 paniers primés) et il a trouvé ses coéquipiers dans les bons timings (5 passes). C'est tout simplement le seul joueur du Heat avec un +/- positif (+2) sur cette partie.

Jimmy Butler : 3/10

Un peu comme sur la fin de série contre Boston, Jimmy Butler a l'air diminué. Pas assez agressif, même après avoir obtenu le duel favorable, trop court sur ses tirs. Ses statistiques sont presque flatteuses avec 13 points, 7 rebonds et 7 passes. Il n'a pas été nul, il a surtout manqué de tranchant et c'est trop pénalisant pour une équipe de Miami qui manque de créateurs. Il a connu un bon passage en jouant dos au panier pour initier l'attaque. Mais c'est trop tendre dans l'ensemble, et ça, ça ne lui ressemble pas.

Caleb Martin : 3/10

Passé tout proche du titre de MVP de la finale de la Conférence Est, Martin a eu droit à un gros retour sur terre. Moins tranchant en attaque (1/7), plus autant en mesure de défendre le plomb, il est forcément moins utile lorsqu'il est dans ces dispositions-là.

Haywood Highsmith : 7/10

"Machin" Highsmith, pour reprendre le surnom que lui a affublé Antoine Pimmel à l'époque où on n'aurait pas reconnu le brave Haywood dans la rue, est en train de prendre du galon dans cette équipe du Heat. Avec ses 18 points en sortie de banc et sa capacité à défendre de manière plus qu'honorable sur Jamal Murray et/ou Michael Porter Jr, il a été l'un des meilleurs joueurs de Miami dans ce game 1. Encore une trouvaille floridienne qui n'a pas froid aux yeux au plus haut niveau de compétition.

Rocky The Mountain : 8/10

La mascotte des Nuggets, déjà considérée comme une référence en NBA, a été plus énergique que Jimmy Butler et les joueurs du Heat la nuit dernière. Si on le chauffait un peu, y'avait moyen qu'il demande à Michael Malone de rentrer sur le terrain. Et comble du sublime, il a fait venir Ken Jeong, le génial Professeur Chang dans "Community", avec lui sur le terrain.

Denver-Miami : les 5 chiffres clés du premier match des Finales NBA