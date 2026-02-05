Les Nuggets font-ils courir trop de risques à leurs joueurs ?

La santé des joueurs des Denver Nuggets pose question, avec plusieurs blessures et choix controversés du staff médical et technique.

Cette saison, Denver vit une véritable hécatombe de blessures. A part l'AS Monaco en Ligue 1 de football, il y a peu d'équipes qui ont l'air aussi poissardes avec les pépins physiques.

Outre la malchance inhérente à chaque campagne NBA, il y a de vrais choix risqués pris par le staff. Les Nuggets semblent marcher sur une ligne fine entre gestion prudente et mise en danger de leurs joueurs, et parfois pencher du mauvais côté.

La situation a atteint son paroxysme récemment. Nikola Jokic a joué 45 minutes lors du deuxième match d’un back-to-back la nuit dernière face à New York, seulement quatre matches après être revenu de plus d’un mois d’absence. Et ce, alors qu’il s’était blessé à la cheville dès le premier quart-temps de cette rencontre. David Adelman avait d'ailleurs déjà admis avoir outrepassé la limite de minutes la veille. Dans le même match contre les Knicks, Peyton Watson est sorti avec une blessure aux ischio-jambiers et Spencer Jones avec une commotion...

Christian Braun, qui a déjà souffert à plusieurs reprises des deux chevilles cette saison, a lui aussi été aligné le deuxième soir d’un back-to-back. Et Aaron Gordon est de retour à l'infirmerie pour 4 à 6 semaines après une rechute de sa blessure aux ischio-jambiers, survenue après un back to back. Jamal Murray tient le choc et fait une saison magnifique, mais le Canadien n'a lui-même pas été épargné par les problèmes physiques par le passé.

Un juste milieu entre load management abusif et risque inconsidéré

On peut comprendre l’envie de gagner le plus de matches possibles. D'autant qu'on est les premiers à râler contre le load management où les comptes d'apothicaire en termes de minutes de la part des staffs. Il y a un juste milieu entre le load management abusif et l’exposition inutile des joueurs à de nouvelles blessures. Aujourd’hui, les Nuggets semblent le dépasser systématiquement.

Les Nuggets doivent trouver un équilibre entre ambition immédiate et protection de leur capital humain, sous peine de payer un lourd tribut. Ce serait dommage de passer à côté de l'opportunité de reconquérir le titre NBA, alors que le Thunder semble plus "prenable" qu'en début de saison et que l'Est est toujours aussi incertain et sans vraie superpuissance.