Indiana étouffe OKC, les Pacers mènent 2-1 !

Les Pacers ont montré que NON, le Thunder n'avait pas encore totalement trouvé la recette pour dominer ces Finales NBA 2025. C'est même Indiana qui mène 2-1 désormais et n'est plus qu'à deux victoires de l'un des sacres les plus inattendus de l'histoire de la ligue.

Les hommes de Rick Carlisle ont remporté (116-107) le game 3 - le premier à domicile - au terme d'une partie spectaculaire où les deux équipes se sont livrés un chassé-croisé divertissant avec 15 égalités. Pour remettre un peu en perspective, il y a eu 13 égalités sur tous les matches des Finales 2024 entre Boston et Dallas la saison dernière !

C'est très certainement le banc qui a fait la différence pour Indiana, notamment Bennedict Mathurin, auteur de 27 points en 22 minutes, avec de gros passages dans le 4e quart-temps. Le Canadien est devenu le 6e joueur de l'histoire de la NBA à marquer 25 points ou plus dans un match des Finales en ayant 22 ou moins. Les autres : Kawhi Leonard, LeBron James, Tony Parker, Kobe Bryant et Magic Johnson.

Sur les points marqués par les remplaçants, les locaux ont pris le dessus de manière spectaculaire (49-18). TJ McConnell a lui aussi vécu une nuit historique, puisqu'aucun joueur sorti du banc en Finales NBA depuis 1974 n'avait compilé au moins 10 points, 5 passes et 5 interceptions comme l'a fait l'ancien Sixer.

80% de chances d'être champion pour Indiana !

Menés de cinq points à l'entame du 4e quart-temps, Tyrese Haliburton (22 pts, 11 asts, 9 rbds), Pascal Siakam (21 pts) et leurs coéquipiers ont été solides, notamment en défense. Ils n'ont pris que 18 points dans le 4e et le dernier panier du Thunder a été marqué par Shai Gilgeous-Alexander à... 3:23 de la fin. "SGA", d'ailleurs, a été limité à 24 points (9/20) et a perdu 6 ballons, sans être en mesure de peser offensivement dans le money time, à l'image de Jalen Williams (26 pts) et Chet Holmgren (20 pts).

Les statistiques plaident désormais en faveur des Pacers. A 1-1, le vainqueur du game 3 l'a emporté 33 fois sur les 41 où cela s'est produit, soit 80.5%. Prochain match, toujours à la Gainbridge Fieldhouse d'Indianapolis, dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h30 du matin.