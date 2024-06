Les Pistons ont un nouveau coach !

Les Detroit Pistons ont choisi le successeur de Monty Williams. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, c'est JB Bickerstaff, fraîchement renvoyé par les Cleveland Cavaliers, qui va prendre la suite pour un contrat de 5 ans. Après l'expérience malheureuse vécue avec Williams et son contrat XXL, la franchise du Michigan n'a pas été échaudée et semble faire confiance à Bickerstaff pour mener à bien le projet de construction et de développement souhaité par le nouveau patron sportif, Trajan Langdon.

JB Bickerstaff, qui a mené les Cavs en playoffs deux fois de suite avec une participation aux demi-finales de Conférence cette année, a été préféré à d'autres candidats comme James Borrego, qui a retiré son nom ces derniers jours, et Sean Sweeney, assistant-coach à Dallas.

Il s'agit du quatrième poste de head coach NBA pour JB Bickerstaff, 45 ans, après des passages chez les Houston Rockets, les Memphis Grizzlies et donc les Cleveland Cavaliers.

Bickerstaff va devoir prouver qu'il peut faire mieux que Monty Williams avec un effectif toujours très jeune et pas forcément destiné à jouer une place dans le top 10 dans un premier temps.

