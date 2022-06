Detroit se met à rêver d'un retour du fils prodigue. Miles Bridges, qui sera restricted free agent dans quelques jours, n'aura vraisemblablement pas le contrat max (5 ans, 173 millions de dollars) auquel il aspire à Charlotte, à en croire Brian Windhorst d'ESPN. Du coup, l'appel de la maison pourrait se faire pressant...

Né à Flint dans le Michigan, pensionnaire de la Flint Southwestern High School, puis de Michigan State pendant deux ans, Bridges devrait recevoir l'offre dont il rêve de la part des Pistons. La franchise a de la marge financière et aimerait ajouter un joueur déjà confirmé avec un niveau proche de celui de All-Star. A 24 ans, Miles Bridges a clairement ce profil, avec une saison 2021-2022 de calibre MIP, avec des prestations de haut niveau et une palette all-around séduisante. Quelle qu'en soit la raison, ça ne suffit pas pour le moment à justifier un très gros contrat aux yeux des Hornets.

Les Pistons et les autres éventuels prétendants peuvent offrir 130 millions sur 4 ans à Bridges et Charlotte aura 48 heures pour matcher l'offre ou non. Si c'est le cas, Bridges se souviendra que le front office a voulu faire des économies plutôt que de lui accorder sa pleine confiance. Dans le cas où ça ne matcherait pas, Detroit récupérerait un très bon élément pour poursuivre sa reconstruction.

Cette saison, Miles Bridges tournait à 20 points, 7 rebonds et presque 4 passes de moyenne et à 49%.

