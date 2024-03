Les progrès épatants des Mavericks en défense

Boostés par une attaque flamboyante, les Dallas Mavericks se mettent aussi à faire des stops défensifs et ça donne une équipe redoutable.

Dixième victoire en onze matches pour les Dallas Mavericks. Si l’équipe texane a eu un petit coup de mou passager fin février, elle paraît tout de même redoutable depuis les arrivées de PJ Washington et Daniel Gafford le soir de la deadline. On savait qu’une formation drivée par Luka Doncic et Kyrie Irving ferait des ravages en attaque. Mais ce qui fait la différence en ce moment, c’est que les joueurs de Jason Kidd se sont aussi mis à défendre.

Les Mavs encaissent seulement 106,8 points sur 100 possessions depuis 11 rencontres, ce qui en fait la troisième défense de la ligue sur la même période (derrière les guerriers historiques que sont les New York Knicks et le Miami Heat). Le tout en marquant encore 118,8 points (quatrième attaque). Leur différentiel de +12 reste inférieur à celui des Boston Celtics, des Knicks ou des Houston Rockets, lancés sur 11 victoires de suite, mais il tend à montrer la montée en puissance de Doncic et ses partenaires.

Ce groupe peut faire très, très mal à n’importe quelle équipe de l’Ouest en playoffs.

