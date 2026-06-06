Après deux défaites à domicile, Victor Wembanyama et les Spurs font face à une situation dont aucune équipe n'est sortie championne.

Les San Antonio Spurs n'ont plus vraiment le choix. Pour devenir champions NBA 2026, Victor Wembanyama et ses coéquipiers devront accomplir quelque chose qu'aucune équipe n'a jamais réussi dans l'histoire des Finales.

Après leurs défaites 105-95 puis 105-104 contre les New York Knicks lors des deux premiers matches de la série, les Spurs se retrouvent dans une situation particulièrement rare.

Un club très fermé... et peu enviable

Avec ces deux revers à domicile, San Antonio est devenu seulement la troisième équipe de l'histoire de la NBA à perdre les Games 1 et 2 des Finales sur son propre parquet.

Avant eux, seuls les Phoenix Suns de Charles Barkley en 1993 et le Orlando Magic de Shaquille O'Neal en 1995 avaient connu un tel départ. C’est donc un début de Finales NBA extrêmement rare que viennent de vivre les San Antonio Spurs.

Et l’analyse de l’histoire n’a rien d’encourageant.

Les Suns avaient réussi à prolonger la série jusqu'au Game 6 avant de s'incliner face aux Chicago Bulls de Michael Jordan. Le Magic, lui, avait été balayé par les Houston Rockets d'Hakeem Olajuwon.

Un défi historique pour Wembanyama

Aucune équipe n'a donc jamais remporté le titre après avoir perdu les deux premiers matches des Finales à domicile. Elles n’ont d’ailleurs jamais remporté le titre derrière.

San Antonio devra donc briser une malédiction vieille de plusieurs décennies pour espérer soulever le trophée Larry O’Brien.

La tâche s'annonce d'autant plus compliquée que la série se déplace désormais au Madison Square Garden, où les Knicks tenteront de se rapprocher encore davantage de leur premier titre depuis 1973. New York ne sait que trop bien à quel point une opportunité de remporter le titre est rare.

Une lueur d'espoir malgré tout

L'histoire des Finales NBA montre toutefois qu'un retard de 0-2 n'est pas forcément rédhibitoire.

Cinq équipes sont déjà revenues d'un tel déficit pour remporter le titre, notamment le Miami Heat en 2006, les Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016 ou encore les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo en 2021.

La différence est que toutes avaient perdu les deux premiers matches à l'extérieur.

Victor Wembanyama et les Spurs devront donc écrire une page totalement inédite de l'histoire de la NBA s'ils veulent encore croire à leur premier titre depuis 2014.

9 secondes à jouer, égalité : la perte de balle qui va hanter Wembanyama et les Spurs