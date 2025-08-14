Les Trail Blazers vont être vendus 4 milliards

Les Portland Trail Blazers vont bien être vendus. D'après les informations de Shams Charania, la franchise qui appartenait au groupe Paul Allen (dont le boss historique est décédé en 2018) sera prochainement cédée à Tom Dundon, propriétaire entre autres de l'équipe NHL des Carolina Hurricanes. Ce dernier va dépenser un peu plus de 4 milliards de dollars pour prendre le contrôle des Blazers. A priori, le groupe dont Dundon est à la tête n'a pas l'intention de chercher à délocaliser les Trail Blazers.

On ne sait pas encore ce que cela implique au niveau du front office et du coaching staff. Joe Cronin et Chauncey Billups ont signé des prolongations récentes et seront normalement toujours en poste à la reprise.