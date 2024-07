Sacrés l’an dernier à l’Euro U20 sur les ailes d’un grand Ilias Kamardine, élu MVP de la compétition, les Bleuets visent un deuxième titre d’affilée dans la catégorie cet été en Pologne. Deuxième du Groupe A derrière la Serbie, l’EDF affrontait l’Espagne ce jeudi après-midi à Gdynia en quart de finale. Et au terme d’une rencontre crispante, au scenario complètement fou, les tricolores réussissaient l’impossible. Menés la quasi-totalité de la rencontre, les bleus crucifiaient la Roja à la sirène et à trois points pour s’adjuger le match (74-72) et une place en demie. Mais que ce fut dur pour les Bleuets…

Sans rythme, les hommes de Guillaume Vizade entraient timidement dans la partie et se retrouvaient rapidement menés par l’Espagne, incapables de contenir le géant Aday Mara (12 pts dont 8 au 1er QT) dans la raquette. Dominants au rebond offensif avec pas moins de 7 prises sur le premier acte, les Espagnols profitaient des nombreuses pertes de balles et de la faiblesse du repli défensif tricolores pour se détacher (10-17, 6’).

10 pertes de balle au 1er quart-temps

Resserrant les lignes en défense, les Bleuets revenaient au score à 1 minute de la fin du premier acte pour finalement terminer à 3 longueurs après 10 minutes de jeu (19-22). Un score inespéré au regard de l’entame calamiteuse des tricolores, auteurs de 10 pertes de balle sur la période.

Aday Mara et ses 220cm reprenaient leur entreprise de démolition alors qu’Izan Almansa mettait le nez à la fenêtre (14 pts dont 6 au 2ème QT) pour redonner un peu d’air à l’Espagne (26-30, 13’), alors que la France peinait à trouver la cible à trois points (2/10 en première mi-temps).

Toujours aussi dispendieuse avec la bagatelle de 15 turnovers sur les 20 premières minutes, à l’image de ce passage en force évitable de Zacharie Perrin en contre-attaque, l’EDF offrait des minutions aux hommes de Salvador Camps, qui se faisaient un plaisir de faire enfler l’écart (28-36, 17’). Les Bleus s’en remettaient aux exploits individuels de Lucas Fischer (4 pts) et à l’agressivité de Roman Domon (18 pts à 44,4% et 5 rebonds), adroit sur la ligne des lancers, pour ne pas décrocher (32-40, 20’).

Roman Domon sauve les meubles

Alexandre Bouzidi (5 pts), discret jusque-là, mettait les bleus sur les bons rails au retour des vestiaires sur un 3 pts en tête de raquette bien amené par le collectif tricolore. Concentrés en défense, agressifs vers le panier, à l’image d’un Zacharie Perrin hyperactif (malgré du déchet aux lancers), les Bleus repoussaient les assauts adverses et revenaient à 4 longueurs (44-40, 23’).

Perrin toujours lui, dans la foulée d’un superbe tir derrière l’arc de Domon, s’offrait deux nouveaux lancers pour ramener l’EDF à trois petites longueurs (48-45, 27’). Admirable dans l’agressivité offensive, le fils de Fred Domon (7/8 aux l.f. sur la période), en écho à un Rafael Villar magistral dans l’animation du jeu ibérique (9 asts pour aller avec ses 9 pts), inscrivait les derniers points du 3ème quart-temps depuis la ligne de réparation pour permettre à la France de se rapprocher un peu plus encore de la Roja à la sirène (52-54, 30’).

Le show Zaccharie Perrin

En réponse à l’adresse longue distance de Jordi Rodriguez (12 pts), Zacharie Perrin faisait étal de toute sa panoplie offensive. Au dunk comme derrière l’arc, le futur joueur du SLUC Nancy en Betclic ELITE (20 pts à 50% et 10 rebonds) martyrisait la défense espagnole et maintenait les Bleus à flot (63-61, 35’). En difficulté face à l’agressivité et la justesse de Villar, les Bleus s’en remettaient à Romain-Thomas Parmentelot (9 pts) pour égaliser à 3 minutes du terme (65-65, 37’).

La Roja plaçait alors un nouveau run, conclu par une deuxième flèche derrière l’arc de Rodriguez, pour prendre 5 points d’avance. Mais la France ne baissait pas les bras et repartait à l’assaut. Parmentelot, encore lui, ramenait l’EDF à 1 point avant que Roman Domon, ne fasse passer la France devant au tableau d’affichage pour la première fois du match à 22 secondes du terme (71-70, 39’).

Noah Penda en sauveur

Alors que l’atmosphère devenait irrespirable, Villar se déjouait de la prise à deux pour servir parfaitement Almansa sous le cercle. Le futur intérieur de Perth redonnait l’avantage à l’Espagne d’un jump hook main gauche plein de maîtrise (71-72). Un coup de massue dont les Bleus allaient une nouvelle fois se relever grâce au sang-froid de Noah Penda (5 pts et 7 rbds), peu en vue jusqu'ici.

Dans une ultime possession mal embarquée, le meilleur jeune de ProB la saison dernière et futur joueur du Mans en Betclic ELITE, signait un tir à très longue distance au buzzer pour coiffer l’Espagne sur le fil (74-72, 40’). Un exploit individuel hors norme venu sauver l’EDF au terme d’un match brouillon, à l’image des 20 pertes de balles et de l’adresse suspecte (36%) des hommes de Guillaume Vizade.

Battre l’Espagne au buzzer, quel plaisir ! Pardon… quel orgasme ! pic.twitter.com/TPdITbfFku — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) July 18, 2024

Les Bleuets reviennent de loin et devront montrer un meilleur visage samedi en demi-finale, où ils affronteront le vainqueur du match entre la Grèce et la Lituanie, prévu ce jeudi à 20h30.

