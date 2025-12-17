À l’approche de la trade deadline, les Golden State Warriors semblent avoir identifié leur priorité : renforcer leur raquette. Et pour y parvenir, Jonathan Kuminga apparaît désormais comme la principale monnaie d’échange.

Jonathan Kuminga au cœur des discussions à Golden State

Les Golden State Warriors pourraient bientôt passer à l’action sur le marché des transferts. Selon l’analyste ESPN Bobby Marks, la franchise attend surtout une date clé : le 15 janvier, moment où Jonathan Kuminga deviendra officiellement éligible à un trade.

L’idée est claire côté Warriors. Utiliser le salaire de Kuminga (22,5 millions de dollars), pour récupérer un intérieur capable d’apporter un impact immédiat, dans un secteur où Golden State montre ses limites depuis le début de la saison.

« Les Warriors sont dans une phase d’attente jusqu’au 15 janvier, quand l’objectif devrait être de transformer le salaire de Jonathan Kuminga en un pivot titulaire ou en renfort dans le frontcourt », a expliqué Bobby Marks.

Une situation sportive qui pousse au changement

Si les rumeurs entourent Kuminga depuis l’intersaison, elles ont pris une nouvelle ampleur ces dernières semaines. Steve Kerr a laissé le jeune ailier hors de la rotation lors de trois matches consécutifs, un signal fort sur l’incertitude de son rôle à court terme.

Après avoir débuté la saison dans le cinq majeur, Kuminga a vu son temps de jeu chuter progressivement. En 17 rencontres, il affiche des moyennes de 12,4 points, 6,3 rebonds et 2,6 passes, avec une efficacité en baisse par rapport aux attentes placées en lui.

Dans le même temps, les Warriors souffrent dans la peinture. L’équipe figure parmi les moins performantes de la ligue au rebond, et l’absence d’Al Horford n’a fait qu’accentuer le besoin d’un intérieur fiable et physique.

Un trade pensé pour aider Stephen Curry

À 36 ans, Stephen Curry reste le moteur offensif de Golden State, mais l’encadrement sait qu’il aura besoin de soutien pour maintenir les ambitions de l’équipe. L’arrivée d’un pivot à la fois capable d’espacer le jeu, de protéger le cercle et de sécuriser les rebonds serait perçue comme un levier immédiat pour rester compétitif.

Si aucun accord ne se concrétise avant la trade deadline, les Warriors pourraient aussi temporiser jusqu’à l’été, activer l’option d’équipe de Kuminga, puis relancer les discussions sur un marché potentiellement plus ouvert.

Une chose est sûre : à Golden State, Jonathan Kuminga n’a jamais semblé aussi proche de devenir la pièce centrale d’un mouvement destiné à rééquilibrer l’effectif autour de Stephen Curry.