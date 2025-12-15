À 37 ans, Stephen Curry continue de défier le temps. Quelques jours après avoir dépassé Michael Jordan pour le nombre de matchs à 35 points après 30 ans, la star des Warriors vient d’effacer une nouvelle fois la légende des Bulls des tablettes statistiques.

Curry efface encore Jordan des records de longévité

La semaine dernière, Stephen Curry était déjà devenu le joueur ayant signé le plus de matchs à 35 points après 30 ans, dépassant Michael Jordan (94 contre 93). Vendredi soir, le meneur de Golden State a ajouté une nouvelle ligne historique à son CV.

Malgré la défaite des Warriors face aux Portland Trail Blazers (136-131), Curry a inscrit 48 points, réalisant ainsi son 45e match à 40 points ou plus depuis ses 30 ans. Un total qui lui permet cette fois de dépasser Jordan dans cette catégorie également.

Une performance hors normes malgré la défaite

Curry a donc terminé la rencontre avec 48 points, en réussissant 16 tirs sur 26, dont 12 sur 19 derrière l’arc, et un sans-faute aux lancers francs (4/4).

Il s’agit de son cinquième match en carrière avec au moins 12 tirs à trois points, un total là aussi inégalé.

Interrogé après la rencontre, le double MVP a souligné la portée symbolique de ce cap :

« C’est une reconnaissance importante, surtout en termes de longévité », a-t-il expliqué. « Evidemment, j’aurais aimé célébré cela avec une victoire, mais quand votre nom est associé à certains joueurs dans l’histoire de cette ligue, ça veut dire quelque chose. »

Une domination qui traverse les années

À 37 ans, dans une NBA toujours plus athlétique et exigeante, Stephen Curry continue d’évoluer à un niveau d’élite.

Depuis son retour d’une blessure à la cuisse, il enchaîne les performances majeures et affiche désormais 29,6 points de moyenne sur la saison, avec une efficacité toujours remarquable.

Même privé de victoire collective face à Portland, son match s’inscrit dans une série qui confirme une tendance plus large : le temps ne semble pas avoir d’emprise sur son impact offensif.

Plus qu’un record, un symbole

En l’espace de quelques jours, Stephen Curry a donc dépassé Michael Jordan sur deux records liés à la longévité offensive.

Des marques qui n’effacent évidemment pas l’héritage de Jordan, mais qui installent Curry dans une catégorie à part.

À cet âge, aucun joueur n’avait scoré avec une telle régularité et une telle efficacité.

Et au fil des matchs, Curry continue de redéfinir ce que signifie durer au sommet en NBA.