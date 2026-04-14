Malgré un match à élimination directe, les Warriors vont limiter Stephen Curry, encore en reprise après sa blessure.

Les Golden State Warriors vont aborder leur match de play-in face aux Los Angeles Clippers avec une stratégie claire… et risquée. Malgré l’importance du rendez-vous, Stephen Curry ne sera pas utilisé sans limite. Steve Kerr a confirmé que sa star resterait sous restriction de minutes, même dans ce contexte de match à élimination directe.

Curry toujours géré après sa blessure

De retour récemment après près de deux mois d’absence à cause d’une blessure au genou, Stephen Curry n’a pas encore retrouvé une charge de jeu normale.

Depuis son retour, le meneur des Warriors a enchaîné des matches entre 25 et 29 minutes, avec une montée en puissance progressive. Une tendance que le staff ne compte pas brusquer.

Steve Kerr a ainsi indiqué qu’aucun joueur concerné par cette gestion ne devrait dépasser les 40 minutes. Cela concerne donc Curry, mais aussi Al Horford et Kristaps Porzingis.

Gagner sans prendre de risques

Ce choix illustre le dilemme des Warriors : tout donner pour survivre… sans compromettre la santé de leur franchise player.

Dans un match à quitte ou double, Golden State refuse donc de prendre le moindre risque avec Stephen Curry, quitte à se priver de son impact maximal sur le parquet.

Un pari sous pression

Face à des Clippers également dos au mur, cette gestion pourrait peser lourd dans l’issue de la rencontre.

Mais du côté des Warriors, la priorité reste claire : préserver Stephen Curry sur le long terme, même si la saison se joue sur ce match.

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