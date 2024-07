L’Espagne se réveille, Giannis et la Grèce au bord de l’élimination

Le premier match de ce mardi dans le tournoi olympique sentait le soufre et on n'a pas été déçus ! L'Espagne affrontait la Grèce dans le groupe A, la fameuse "poule de la mort", dans une atmosphère électrique. Les deux équipes s'étaient inclinées lors de leur premier match et n'avaient pas vraiment droit à l'erreur. L'adage "malheur au vaincu" s'adresse ce coup-ci à la Grèce, vaincue (84-77) par les champions d'Europe.

Ce n'est pas faute d'avoir tenté de bousculer la Roja, dans une partie qui s'est jouée dans le money time. Giannis Antetokounmpo, excellent au demeurant (27 pts, 11 rbds) et les siens risquent de repenser longtemps à ce tir à 3 points manqué plein axe par le Greek Freak à moins de 30 secondes de la fin pour égaliser à 77-77. Ce n'est pas tellement qu'il faille blâmer Giannis là-dessus, mais on peut se demander pourquoi deux de ses coéquipiers, plus adroits que lui à 3 points, ont refusé le tir pour finalement lui offrir la balle d'égalisation dans un registre sur lequel il n'est pas le plus fiable.

Derrière, l'Espagne a plié l'affaire et s'est même offert un avantage un peu plus large grâce à un panier au buzzer de Diaz. Avant ça, on avait vu un très bon Santi Aldama (19 pts, 12 rbds, 3 blks, meilleure éval espagnole) et des vétérans précieux, à l'image de Sergio Llull (13 pts) ou Rudy Fernandez (10 pts), mis à moitié KO sur un coup de pied à la tête involontaire d'un partenaire et absent du money time.

Spain legend Rudy Fernandez being helped to the locker room by medical staff after taking an inadvertent kick to the back of the head during group stage game vs. Greece. pic.twitter.com/Wse4eLiQuN — Ben Golliver (@BenGolliver) July 30, 2024

Il va falloir maintenant pour les Grecs espérer un scénario favorable et dominer l'Australie lors du prochain et dernier match, ce qui est loin d'être gagné. A 13h30, l'Australie et le Canada se défient pour le choc de ce groupe A, un rendez-vous à ne pas manquer !