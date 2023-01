L’expo Double Double, quand la NBA hacke les toiles de maîtres

Vous habitez Lyon ou avez prévu d'y passer prochainement ? Alors on vous conseille d'aller faire un saut à l'exposition Double Double, pour découvrir ou voir de plus près les oeuvres de SLip, cet artiste local dont vous avez déjà pu voir le travail dans le Mook, dans le #10 sur les Playmakers et la réédition du #4 sur New York.

Pour sa première expo, SLip propose des collages où des toiles célèbres sont revisitées en y mêlant des scènes de la mythologie NBA qui parleront aux puristes. Le mélange est savoureux et ravira à la fois les passionnés de basket et les férus d'art et de peintures de maîtres.

L'exposition Double Double se tiendra du 23 février au 31 mars 2023 au SOFFFA Lyon Guillotière, 27 rue de Cavenne, dans le 7e arrondissement. Foncez-y ! Vous pouvez également suivre le travail de SLip sur son compte instagram.