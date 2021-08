LiAngelo Ball a séduit les Hornets, va-t-il se faire une place en NBA ?

Une paire de Balls. Les Charlotte Hornets pourraient bientôt compter deux fistons de LaVar Ball dans leur effectif. Il y a déjà LaMelo Ball, le plus jeune, le plus brillant, le ROY, et son frère LiAngelo Ball est susceptible de le rejoindre. Il a encore du chemin à faire mais le cadet de la famille la plus médiatisée du basket US se rapproche de son rêve. Ses performances intéressantes en Summer League devraient lui ouvrir les portes du camp d'entraînement des frelons.

Spoke w/#Hornets assistant coach Jay Triano, who said this of @LiAngeloBall: “Great kid. Love him. He was at the facility practicing everyday for two months to play in the Summer League. Shows a ton of character. He can shoot it, great feel, knack for scoring.”

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) August 15, 2021