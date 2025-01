Lillard halluciné par Wembanyama : « Même quand il est battu… il n’est pas battu »

La nuit dernière, les San Antonio Spurs ont été nettement battus par les Milwaukee Bucks. Ces derniers ont su limiter Victor Wembanyama (10 pts), ce qui n'a pas empêché Damian Lillard (26 pts) de dire tout le bien qu'il pense du Français après la rencontre, dans des propos relayés et traduits par NBA Extra.

"C’est probablement l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus à la télévision et contre lesquels j’aie jamais joués. Il est bien meilleur que lors de sa première année, et il va continuer à s’améliorer. Il a un très, très bel avenir devant lui. Il doit juste continuer à travailler sur son jeu, sur lui-même. Et de jouer avec plaisir."

Ce qui impressionne le plus l'ancien meneur de Portland, c'est la polyvalence de Victor Wembanyama et sa capacité à annihiler toute vie sur terre sur le plan défensif.

"Même quand il est battu, il n’est pas battu ! Même quand vous débordez votre joueur, il est là, toujours pas loin pour contrer ou vous obliger à changer votre trajectoire de shoot. Et en attaque, il peut tout faire… Il dribble, shoote à 3-points, va dans la raquette… Il est différent de n’importe quel autre joueur que j’ai affronté par sa taille, son envergure et ses qualités."

Même si on s'y habitue, entendre les meilleurs joueurs du monde être aussi élogieux envers un basketteur français fait toujours plaisir.